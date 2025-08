LIVESTREAM: Seckmauern fordert FC Fürth im Odenwald-Duell

Der TSV Seckmauern ist dazu perfekt in die Gruppenliga-Saison gestartet, feierte einen überzeugenden 6:1-Sieg zum Start. Und trifft am Sonntag nun auf die in der letzten Saison alles überragende Elf von Trainer Ralf Ripperger aus Fürth. Ein Offensivspektakel mit vielen Chancen und Toren scheint garantiert. Das Echo Online überträgt die Partie live und in voller Länge im Stream - kommentiert von Sportreporter Eric Hartmann und Ex-Seckmauern-Trainer Albano Carneiro.

ZUM LIVESTREAM