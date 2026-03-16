Livestream: Schott Mainz will ins Verbandspokalfinale

Der TSV Schott Mainz gastiert im Verbandspokal-Halbfinale bei der TuS Mechtersheim. Die Partie wird live im Stream übertragen. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Mechtersheim. Zwei Siege fehlen Schott Mainz noch zu einem erneuten Einzug in den DFB-Pokal. Im Halbfinale des Verbandspokals trifft die Mannschaft von Samuel Horozovic am Dienstag, 17. März, 19.30 Uhr, auswärts auf den ambitionierten Verbandsligisten TuS Mechtersheim. Ein hartes Los für den Mainzer Regionalligisten.

Die Mechtersheimer dominieren den Ligabetrieb, stehen als Tabellenführer mit acht Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger als Verfolger Zeiskam quasi schon als Aufsteiger in die Oberliga fest. Ob am Dienstag tatsächlich ein Zwei-Klassen-Unterschied deutlich wird?

Den Halbfinal-Kracher gibt es live und in voller Länge im Stream der Allgemeinen Zeitung - kommentiert von Sportreporter Henry Metz und Experte Torben Schröder.