LIVESTREAM: SC Gräselberg fordert SV Frauenstein

Wiesbaden. Am Sonntag um 14.30 Uhr kommt es am Sportplatz am Kallebad zum Topspiel des 11. Spieltags in der Kreisoberliga Wiesbaden: Der Tabellenfünfte SC Gräselberg empfängt den SV Frauenstein, der durch einen Sieg auf Platz eins springen können. Während die Gäste bereits sieht über zehn Jahren ununterbrochen in der KOL mitmischen, hat der SCG eine beeindruckende Entwicklung hinter sich.

Vor gerade einmal drei Jahren noch in der Kreisliga B aktiv, gelang den Gräselbergern erstmals in ihrer Vereinsgeschichte der direkte Durchmarsch bis in die Kreisoberliga – wo sie nun in ihrer zweiten Saison in Folge für Furore sorgen. Mit breiter Brust und Heimvorteil will der SCG auf dem heimischen Hartplatz den Tabellenzweiten ärgern, doch Frauenstein geht nach spielfreiem Wochenende erholt ins Duell. Die Partie wird live übertragen beim Wiesbadener Kurier – kommentiert von VRM-Sportreporter Paul Buschhaus und dem ehemaligen Gräselberger Spieler Ararat Ozan (Experte).