LIVESTREAM: Rheinhessen-Kracher im Verbandspokal

Mainz-Marienborn. Elf Tore gab es vergangene Saison in den Verbandsliga-Partien zwischen dem Mainzer Stadtteil-Club TuS Marienborn und dem VfB Bodenheim zu bestaunen - und am Dienstagabend dürften noch mehr folgen! Denn dann steigt das Verbandspokalduell (3. Runde) zwischen beiden Verbandsliga-Vertretern an der Marienborner Kirschhecke. Die Allgemeine Zeitung streamt die Partie ab 19.45 Uhr live - kommentiert von den Sportreportern Dominik Theis und Torben Schröder.

>>> Zum Livestream