 2026-07-21T12:15:24.401Z

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LIVESTREAM: Pokal-Kracher zwischen Germania und Hummetroth

Heißes Duell im Hessenpokal: Germania Ober-Roden empfängt den SV Hummetroth. Wer setzt sich durch? +++ Die Entscheidung fällt im Echo-Stream +++ Samstag, 25. Juli, 17 Uhr.

von Benedikt Palm/Marcel Storch · Heute, 15:25 Uhr · 0 Leser
Germania Ober-Roden empfängt den SV Hummetroth zum Kracher-Duell in der ersten Hessenpokal-Runde.
Germania Ober-Roden empfängt den SV Hummetroth zum Kracher-Duell in der ersten Hessenpokal-Runde. – Foto: VRM/Zink, Scherthan

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Nico Wegmann
Nico Wegmann

Das ist mal ein Erstrunden-Duell! Verbandsligist Germania Ober-Roden empfängt den Oberligisten SV Hummetroth am Samstag, 25. Juli, um 17 Uhr, zum Hammer-Spiel im Fußball-Hessenpokal. Gelingt der Germania nach dem sensationellen Sieg gegen Hessen Kassel das nächste Ausrufezeichen? Findet es heraus. Echo online überträgt die Partie live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Marcel Storch und Nico Wegmann (Trainer Sportfreunde Seligenstadt, zuvor Co-Trainer Lok Leipzig und Viktoria Aschaffenburg).

ZUM LIVESTREAM

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
Germania Ober-Roden
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SV Hummetroth
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15:00