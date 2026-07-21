LIVESTREAM: Pokal-Kracher zwischen Germania und Hummetroth

Germania Ober-Roden empfängt den SV Hummetroth zum Kracher-Duell in der ersten Hessenpokal-Runde. – Foto: VRM/Zink, Scherthan

Das ist mal ein Erstrunden-Duell! Verbandsligist Germania Ober-Roden empfängt den Oberligisten SV Hummetroth am Samstag, 25. Juli, um 17 Uhr, zum Hammer-Spiel im Fußball-Hessenpokal. Gelingt der Germania nach dem sensationellen Sieg gegen Hessen Kassel das nächste Ausrufezeichen? Findet es heraus. Echo online überträgt die Partie live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Marcel Storch und Nico Wegmann (Trainer Sportfreunde Seligenstadt, zuvor Co-Trainer Lok Leipzig und Viktoria Aschaffenburg).

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