LIVESTREAM: Pokal-Hit zwischen Langstadt und Ober-Roden

Babenhausen. Es ist alles angerichtet für einen packenden Kreispokal-Krimi: Schließlich fordert der souveräne Gruppenliga-Meister SG Langstadt/Babenhausen am Ostermontag um 16 Uhr den Fußball-Verbandsligisten und Pokal-Seriensieger Germania Ober-Roden. Der Gewinner zieht ins Endspiel am 21. Mai in Klein-Umstadt ein.

