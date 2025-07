LIVESTREAM: Pokal-Hit zwischen Horchheim und Gimbsheim

Horchheim verpasste im dritten Jahr in Folge in der Relegation den Aufstieg in die Landesliga, in der Gimbsheim in der abgelaufenen Spielzeit einen starken vierten Tabellenplatz belegte. Welches Team kommt also besser aus der Sommerpause?

Es ist alles angerichtet für einen echten Pokalfight, den die Wormser Zeitung im Stream in voller Länge übertragen wird – kommentiert von Sportreporter Lauris Ommert und Experte Max Schäfer, der in der vergangenen Saison im Tor des SV Horchheim stand.