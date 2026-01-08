 2026-01-08T07:20:55.336Z

er Christian-DIK-Immobilien-Cup der TSG Pfeddersheim ist hochkarätig besetzt. Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

LIVESTREAM: Pfeddersheimer Turnier lockt Hochkaräter

Budenzauber der Extraklasse! Die TSG Pfeddersheim lockt Mannschaften wie Wormatia Worms, VfB Bodenheim und TuS Mechtersheim in die Halle +++ Live bei der VRM im Stream (Allgemeine Zeitung und Wormser Zeitung) +++ Samstag, 10 Uhr

Worms. Das Hallenturnier der Topteams! Die TSG Pfeddersheim ruft – und die Hochkaräter der Region strömen in die Wormser BIZ-Sporthalle (Samstag, 10 Uhr). Wormatia Worms, Barbaros Mainz, TuS Mechtersheim, Arminia Ludwigshafen. Kann nur gut werden, vor allem, da aus den niedrigeren Klassen ebenfalls Teams auf ihre Chance lauern. Das komplette Hallenspektakel – von Anfang bis Ende – live bei der VRM im Stream! Kommentiert von Sportreporterin Isabel Krüll und den Sportreportern Henry Metz und Benedikt Palm.

