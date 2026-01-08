LIVESTREAM: Pfeddersheimer Turnier lockt Hochkaräter

Worms. Das Hallenturnier der Topteams! Die TSG Pfeddersheim ruft – und die Hochkaräter der Region strömen in die Wormser BIZ-Sporthalle (Samstag, 10 Uhr). Wormatia Worms, Barbaros Mainz, TuS Mechtersheim, Arminia Ludwigshafen. Kann nur gut werden, vor allem, da aus den niedrigeren Klassen ebenfalls Teams auf ihre Chance lauern. Das komplette Hallenspektakel – von Anfang bis Ende – live bei der VRM im Stream! Kommentiert von Sportreporterin Isabel Krüll und den Sportreportern Henry Metz und Benedikt Palm.

>>> ZUM LIVESTREAM