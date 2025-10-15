Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fußball Live: SG Oberliederbach - Germania Weilbach – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
LIVESTREAM: Oberliederbach empfängt Weilbach zum Spitzenspiel
Im Flutlichtduell trifft am Donnerstag der Kreisoberliga-Spitzenreiter SG Oberliederbach auf den direkten Verfolger Germania Weilbach +++ Der Wiesbadener Kurier überträgt ab 20 Uhr live
Oberliederbach. Das ultimative Spitzenspiel steht am Donnerstag (20 Uhr) in der Kreisoberliga Main-Taunus an. Der Primus SG Oberliederbach empfängt den direkten Verfolger Germania Weilbach. Mit einem Sieg könnte der Tabellenführer seinen Vorsprung auf den direkten Kontrahenten auf satte acht Punkte ausbauen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Es ist auch das Duell der beiden besten Torjäger. Der Weilbacher Sebastian Knezevic kommt bisher auf 14 Treffer, der Oberliederbacher Emre Danaci auf 13 Tore. Begleitet wird die Flutlicht-Partie von Sportreporter Nicolas Richter (Kommentator) und Experte Lauris Ommert.