Fußball Live: SG Oberliederbach - Germania Weilbach
Fußball Live: SG Oberliederbach - Germania Weilbach – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

LIVESTREAM: Oberliederbach empfängt Weilbach zum Spitzenspiel

Im Flutlichtduell trifft am Donnerstag der Kreisoberliga-Spitzenreiter SG Oberliederbach auf den direkten Verfolger Germania Weilbach +++ Der Wiesbadener Kurier überträgt ab 20 Uhr live

KOL Main-Taunus
Ger.Weilbach
Oberliederb.

Oberliederbach. Das ultimative Spitzenspiel steht am Donnerstag (20 Uhr) in der Kreisoberliga Main-Taunus an. Der Primus SG Oberliederbach empfängt den direkten Verfolger Germania Weilbach. Mit einem Sieg könnte der Tabellenführer seinen Vorsprung auf den direkten Kontrahenten auf satte acht Punkte ausbauen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Morgen, 20:00 Uhr
SG Oberliederbach
SG OberliederbachOberliederb.
FC Germania Weilbach
FC Germania WeilbachGer.Weilbach
20:00

Es ist auch das Duell der beiden besten Torjäger. Der Weilbacher Sebastian Knezevic kommt bisher auf 14 Treffer, der Oberliederbacher Emre Danaci auf 13 Tore. Begleitet wird die Flutlicht-Partie von Sportreporter Nicolas Richter (Kommentator) und Experte Lauris Ommert.

