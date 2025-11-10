LIVESTREAM: Nur der Sieg zählt im Derby der Verfolger

Wiesbaden/Walluf. Richtungsweisende Partie in der Verbandsliga Mitte: Der FV Biebrich und die SG Walluf messen sich am Mittwochabend (20 Uhr) im direkten Verfolgerduell. Mit einem Sieg würde der Tabellendritte aus dem Rheingau mit dem derzeitigen Zweiten, dem Türkischen SV, nach Punkten gleichziehen. Gleichzeitig könnte der FV Biebrich mit einem Heimsieg mit den Wallufern gleichziehen - und nebenbei den sanierten Kunstrasenplatz mit einem Derbysieg einweihen.

ZUM LIVESTREAM

Der Wiesbadener Kurier überträgt für euch die Partie im Livestream, kommentiert von Sportreporter Philipp Durillo und Experte Christian Hock, dem ehemaligen Trainer und Sportdirektor des SV Wehen Wiesbaden und zuletzt Geschäftsführer bei Kickers Offenbach.