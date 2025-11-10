 2025-10-30T14:25:35.653Z

Am Mittwochabend stehen sich der FV Biebrich und die SG Walluf im Verbandsliga-Derby gegenüber. Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie im Livestream.
Am Mittwochabend stehen sich der FV Biebrich und die SG Walluf im Verbandsliga-Derby gegenüber. Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie im Livestream. – Foto: Grafik: VRM/M. Zink, I. Schert

LIVESTREAM: Nur der Sieg zählt im Derby der Verfolger

Wegweisendes Verfolgerduell: Nur ein Sieg im Derby hilft den Rivalen aus der Verbandsliga, um ganz oben dranzubleiben. Wir zeigen das Spiel am Mittwochabend im Livestream.

Wiesbaden/Walluf. Richtungsweisende Partie in der Verbandsliga Mitte: Der FV Biebrich und die SG Walluf messen sich am Mittwochabend (20 Uhr) im direkten Verfolgerduell. Mit einem Sieg würde der Tabellendritte aus dem Rheingau mit dem derzeitigen Zweiten, dem Türkischen SV, nach Punkten gleichziehen. Gleichzeitig könnte der FV Biebrich mit einem Heimsieg mit den Wallufern gleichziehen - und nebenbei den sanierten Kunstrasenplatz mit einem Derbysieg einweihen.

Der Wiesbadener Kurier überträgt für euch die Partie im Livestream, kommentiert von Sportreporter Philipp Durillo und Experte Christian Hock, dem ehemaligen Trainer und Sportdirektor des SV Wehen Wiesbaden und zuletzt Geschäftsführer bei Kickers Offenbach.

