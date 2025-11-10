Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am Mittwochabend stehen sich der FV Biebrich und die SG Walluf im Verbandsliga-Derby gegenüber. Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie im Livestream. – Foto: Grafik: VRM/M. Zink, I. Schert
LIVESTREAM: Nur der Sieg zählt im Derby der Verfolger
Wegweisendes Verfolgerduell: Nur ein Sieg im Derby hilft den Rivalen aus der Verbandsliga, um ganz oben dranzubleiben. Wir zeigen das Spiel am Mittwochabend im Livestream.
Wiesbaden/Walluf. Richtungsweisende Partie in der Verbandsliga Mitte: Der FV Biebrich und die SG Walluf messen sich am Mittwochabend (20 Uhr) im direkten Verfolgerduell. Mit einem Sieg würde der Tabellendritte aus dem Rheingau mit dem derzeitigen Zweiten, dem Türkischen SV, nach Punkten gleichziehen. Gleichzeitig könnte der FV Biebrich mit einem Heimsieg mit den Wallufern gleichziehen - und nebenbei den sanierten Kunstrasenplatz mit einem Derbysieg einweihen.