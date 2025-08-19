Die TuS Hornau und der SV Zeilsheim stehen sich am Donnerstagabend im Verbandsliga-Derby gegenüber. – Foto: VRM/M. Zink; I. Scherthan

LIVESTREAM: MTK-Rivalen wollen mit Derbysieg oben dranbleiben TuS Hornau und der SV Zeilsheim: Am Donnerstagabend kommt es zum Duell der beiden Mitfavoriten der Verbandsliga. Vor allem Hornau muss liefern - live zu sehen bei uns im Stream. Verlinkte Inhalte VL Hessen Mitte TuS Hornau SV Zeilsheim

Kelkheim. Richtungsweisendes Derby in der Verbandsliga Mitte: Mit den TuS Hornau und dem SV Zeilsheim treffen am Donnerstag (20 Uhr) zwei der drei Verbandsligisten aus dem Main-Taunus-Kreis im direkten Duell aufeinander. ZUM LIVESTREAM

Beide Teams kennen sich gut, schließlich standen sie sich bereits vor zwei Saisons in der Verbandsliga und in der Vorsaison im Halbfinale des Kreispokals gegenüber. In allen drei Partien hatten die TuS das bessere Ende für sich (3:0, 4:1, 2:1). Kommt es diesmal wieder so? Beide Mannschaften brauchen einen Sieg, wenn sie mit den Top-Teams der Liga Schritt halten wollen. ZUM LIVESTREAM

Denn der Hessenliga-Absteiger hat gleichzeitig Ambitionen für den sofortigen Wiederaufstieg angemeldet. Auch der SV Zeilsheim zählt zum erweiterten Favoritenkreis. Und will nun endlich wieder mal gegen Hornau gewinnen. Besonders dürfte die Partie für zwei Personen aus dem TuS-Lager werden: Denn Trainer Andreas Klöckner und Linksverteidiger Silas Gerstberger blicken auf Zeilsheimer Vergangenheit zurück. ZUM LIVESTREAM