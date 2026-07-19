Livestream: Monsheim will Pfeddersheim einen heißen Pokalfight liefern

Die TuS Monsheim und die TSG Pfeddersheim stehen sich in der ersten Runde des Verbandspokals gegenüber. Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Monsheim. Einer jubelt, der andere fliegt raus – zum Saisonstart geht es für Bezirksligist TuS Monsheim und Landesligist TSG Pfeddersheim um viel. Genauer: um den Einzug in die zweite Runde des Verbandspokals. Voraussetzung dafür ist ein Sieg, wenn beide Mannschaften am Mittwoch, 22. Juli, 19.30 Uhr in Monsheim aufeinandertreffen.

Brisant: Die Sportplätze der Kontrahenten liegen gerade einmal rund fünf Kilometer voneinander entfernt, eine heiße Pokalatmosphäre ist also garantiert. WZ und AZ übertragen das Match in voller Länge live. Kommentiert von Henry Metz.

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