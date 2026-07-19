 2026-07-17T11:53:53.177Z

Livestream

Livestream: Monsheim will Pfeddersheim einen heißen Pokalfight liefern

Alles oder nichts! TuS Monsheim und die TSG Pfeddersheim duellieren sich in der ersten Runde des Verbandspokals +++ Die Wormser Zeitung übertragt das Duell live am Mittwoch, 22. Juli, 19.30 Uhr!

von Henry Metz · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die TuS Monsheim und die TSG Pfeddersheim stehen sich in der ersten Runde des Verbandspokals gegenüber. Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Die TuS Monsheim und die TSG Pfeddersheim stehen sich in der ersten Runde des Verbandspokals gegenüber. Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

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Monsheim. Einer jubelt, der andere fliegt raus – zum Saisonstart geht es für Bezirksligist TuS Monsheim und Landesligist TSG Pfeddersheim um viel. Genauer: um den Einzug in die zweite Runde des Verbandspokals. Voraussetzung dafür ist ein Sieg, wenn beide Mannschaften am Mittwoch, 22. Juli, 19.30 Uhr in Monsheim aufeinandertreffen.

Brisant: Die Sportplätze der Kontrahenten liegen gerade einmal rund fünf Kilometer voneinander entfernt, eine heiße Pokalatmosphäre ist also garantiert. WZ und AZ übertragen das Match in voller Länge live. Kommentiert von Henry Metz.

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Mi., 22.07.2026, 19:00 Uhr
TuS Monsheim
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TSG Pfeddersheim
TSG PfeddersheimPfeddersheim
19:00