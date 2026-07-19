Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Livestream
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Livestream: Monsheim will Pfeddersheim einen heißen Pokalfight liefern
Alles oder nichts! TuS Monsheim und die TSG Pfeddersheim duellieren sich in der ersten Runde des Verbandspokals +++ Die Wormser Zeitung übertragt das Duell live am Mittwoch, 22. Juli, 19.30 Uhr!
von Henry Metz · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die TuS Monsheim und die TSG Pfeddersheim stehen sich in der ersten Runde des Verbandspokals gegenüber. Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Monsheim. Einer jubelt, der andere fliegt raus – zum Saisonstart geht es für Bezirksligist TuS Monsheim und Landesligist TSG Pfeddersheim um viel. Genauer: um den Einzug in die zweite Runde des Verbandspokals. Voraussetzung dafür ist ein Sieg, wenn beide Mannschaften am Mittwoch, 22. Juli, 19.30 Uhr in Monsheim aufeinandertreffen.