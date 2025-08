LIVESTREAM: Mommenheim träumt vom Wunder gegen Gonsenheim

Mommenheim. Das ganze Dorf ist heiß auf dieses Highlight: Der TSV Mommenheim will am Mittwoch (19.30 Uhr) die Sensation schaffen, den drei Ligen höher angesiedelten SV Gonsenheim ausschalten und in die vierte Runde des Verbandspokals Südwest einziehen. Die Partie hält jede Menge spannender Geschichten parat - ein Fokus gilt zum Beispiel natürlich Sven Liebisch. Der langjährige TSV-Chefcoach ist immer Sommer bekanntlich nach Gonsenheim gewechselt, jetzt im Trainerteam des Oberligisten tätig.

