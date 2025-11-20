Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Livestream
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Das Keller-Derby der Kreisoberliga Bergstraße: KSG Mitlechtern gegen SV Lörzenbach. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
LIVESTREAM: Mitlechtern bittet Lörzenbach zum Keller-Derby
Keller-Kracher in der Kreisoberliga Bergstraße: Die KSG Mitlechtern fordert den SV Lörzenbach zum Duell um wichtige Punkte im Kampf um die Liga +++ Sonntag, 15 Uhr, live im Stream beim Echo
Derby-Kracher im Tabellenkeller der Kreisoberliga Bergstraße! Die KSG Mitlechtern empfängt den SV Lörzenbach. Beide spielen aktuell gegen den Abstieg. Beide brauchen also einen Sieg. Wer den Statistiken glaubt, könnte von einem Dreier der KSG ausgehen. Wird man in Lörzenbach etwas dagegen haben. Wie das Spiel am Ende ausgeht, könnt ihr live beim Echo verfolgen. Sonntag, 15 Uhr, im Echo-Livestream. Kommentiert von Sportreporter Henry Metz.