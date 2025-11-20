 2025-11-18T09:22:12.436Z

Das Keller-Derby der Kreisoberliga Bergstraße: KSG Mitlechtern gegen SV Lörzenbach.
Das Keller-Derby der Kreisoberliga Bergstraße: KSG Mitlechtern gegen SV Lörzenbach. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

LIVESTREAM: Mitlechtern bittet Lörzenbach zum Keller-Derby

Keller-Kracher in der Kreisoberliga Bergstraße: Die KSG Mitlechtern fordert den SV Lörzenbach zum Duell um wichtige Punkte im Kampf um die Liga +++ Sonntag, 15 Uhr, live im Stream beim Echo

Derby-Kracher im Tabellenkeller der Kreisoberliga Bergstraße! Die KSG Mitlechtern empfängt den SV Lörzenbach. Beide spielen aktuell gegen den Abstieg. Beide brauchen also einen Sieg. Wer den Statistiken glaubt, könnte von einem Dreier der KSG ausgehen. Wird man in Lörzenbach etwas dagegen haben. Wie das Spiel am Ende ausgeht, könnt ihr live beim Echo verfolgen. Sonntag, 15 Uhr, im Echo-Livestream. Kommentiert von Sportreporter Henry Metz.

