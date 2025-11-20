LIVESTREAM: Mitlechtern bittet Lörzenbach zum Keller-Derby

Derby-Kracher im Tabellenkeller der Kreisoberliga Bergstraße! Die KSG Mitlechtern empfängt den SV Lörzenbach. Beide spielen aktuell gegen den Abstieg. Beide brauchen also einen Sieg. Wer den Statistiken glaubt, könnte von einem Dreier der KSG ausgehen. Wird man in Lörzenbach etwas dagegen haben. Wie das Spiel am Ende ausgeht, könnt ihr live beim Echo verfolgen. Sonntag, 15 Uhr, im Echo-Livestream. Kommentiert von Sportreporter Henry Metz.

ZUM LIVESTREAM