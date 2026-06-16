 2026-06-12T06:52:44.557Z

Livestream

LIVESTREAM: Letzte Gruppenliga-Chance für Steinbach und Lorsch

Die TSG Steinbach und Olympia Lorsch waren im Rennen um die Gruppenliga eigentlich schon raus. Doch jetzt zeigt sich eine letzte Aufstiegschance +++ Mittwoch, 19 Uhr, live beim Echo!

von Benedikt Palm · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Im Echo-Stream kommt es zum Showdown zwischen der TSG Steinbach und Olympia Lorsch.
Im Echo-Stream kommt es zum Showdown zwischen der TSG Steinbach und Olympia Lorsch. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

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Oly. Lorsch
Steinbach

Eigentlich waren alle Hoffnungen schon dahin. Die TSG Steinbach und Olympia Lorsch ließen ihre Gelegenheiten in der Releagtion ungenutzt und schieden gegen Fürth und Hahn aus dem Rennen um die Gruppenliga Darmsatdt aus. Doch jetzt offenbart sich eine außergewöhnliche Chance für beide Teams. Ein Spiel – alles oder nichts. Wer sichert sich das letzte Gruppenliga-Ticket im finalen Showdown in Wald-Michelbach (Mittwoch, 19 Uhr)? Die Entscheidung fällt im Livestream bei Echo online. Seien Sie dabei! Kommentiert von Franziska Donauer und Benedikt Palm.

Morgen, 19:00 Uhr
SC Olympia Lorsch
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TSG Steinbach
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19:00live