LIVESTREAM: Landesliga-Derby elektrisiert die Stadt Worms

Worms. Es ist ein wegweisendes Spiel in Pfeddersheim am Freitagabend (19 Uhr). Schon früh in der Saison läuten bei beiden Vereinen die Alarmglocken: Die TSG hat bereits nach den ersten zwei Niederlagen der Saison und dem Ausscheiden aus dem Verbandspokal den Cheftrainer Marco Streker entlassen und kämpft nun darum, nicht den Anschluss in der Landesliga zu verlieren.

Und auch die TuS aus Neuhausen hat noch Probleme in der neuen Liga, nachdem sie aus den ersten vier Spielen nur einen Punkt mitnehmen konnten. Entscheiden sie das Spiel für sich, ziehen sie vorerst sogar an dem Ex-Verbandsligisten vorbei.