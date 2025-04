LIVESTREAM: Kracherderby im Zeichen des Abstiegskampfs

Groß-Bieberau. Nachbarschaftsderby und Abstiegskracher in einem - Fußballherz, was willst Du mehr! Wenn am Sonntag der SV Groß-Bieberau die SG Modau empfängt, geht es um den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt. Beide Teams trennen zwei Punkte und ein Platz in der engen Tabelle.

Echo Online überträgt die Partie live und komplett im Stream. Kommentiert wird die Partie von VRM-Sportreporter Marcel Storch und Experte Florian Bauer (Ex-Handball-Trainer HSG Groß-Bieberau/Modau und Reha-Coach der Lilien).

