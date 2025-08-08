LIVESTREAM: Kracher-Derby zum Saisonstart

Wiesbaden. Die Spvgg. Sonnenberg begrüßt zum Start einer weiteren Saison in der Kreisoberliga Wiesbaden einen alten Bekannten: den langjährigen Rivalen 1. FC Naurod (Sonntag/15 Uhr). Ein Duell, das längst Tradition hat. Beide Teams wollen oben angreifen und der erste Härtetest vor großem Publikum kann bereits eine wichtige Richtung vorgeben.

In der vergangenen Runde hatte Naurod deutlich die Nase vorn, 20 Zähler trennten die beiden Teams am Ende der Tabelle. Doch im Sommer hat sich beim Gastgeber einiges getan: Sonnenberg hat personell stark umgebaut, sowohl auf als auch neben dem Platz. Ein neuer Trainer, viele Neuzugänge – sie gehen mit einem fast runderneuerten Team an den Start.

Was das heißt? Alles ist möglich – und nichts ist sicher. Wer das verpasst, ist selbst schuld. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können: Das Spiel wird live übertragen! Kommentiert von Sportreporterin Isabel Krüll und Sportreporter Lauris Ommert.

