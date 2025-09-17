LIVESTREAM: KOL-Spitzenteams treffen sich in Steinbach

Michelstadt. Besser kann ein Saisoneinstieg kaum laufen: Die TSG Steinbach steht nach sieben Spielen mit 21 Punkten in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald da und möchte auch gegen den Gruppenliga-Absteiger TSV Höchst den nächsten Heimsieg mitnehmen. Aber auch die Höchster müssen sich nicht verstecken: sechs Siege, eine Niederlage und den Blick klar auf den Wiederaufstieg gerichtet. Siegt der TSV auswärts, zieht er mit der TSG punktemäßig gleich und teilt sich die Tabellenführung. Schaut euch dieses Spiel beim Echo im Livestream an – kommentiert von Sportreporter Henry Metz.

