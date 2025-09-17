 2025-09-17T10:54:36.593Z

Die TSG Steinbach empfängt den TSV Höhst zum Top-Duell der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald.
Die TSG Steinbach empfängt den TSV Höhst zum Top-Duell der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. – Foto: Grafik: VRM/M. Zink, I. Schert

LIVESTREAM: KOL-Spitzenteams treffen sich in Steinbach

Top-Duell bei der TSG Steinbach: Der Absteiger TSV Höchst fordert am Sonntag, 15 Uhr, die ungeschlagene TSG heraus, um selbst die Tabellenspitze zu erobern +++ Live beim Echo im Stream!

Michelstadt. Besser kann ein Saisoneinstieg kaum laufen: Die TSG Steinbach steht nach sieben Spielen mit 21 Punkten in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald da und möchte auch gegen den Gruppenliga-Absteiger TSV Höchst den nächsten Heimsieg mitnehmen. Aber auch die Höchster müssen sich nicht verstecken: sechs Siege, eine Niederlage und den Blick klar auf den Wiederaufstieg gerichtet. Siegt der TSV auswärts, zieht er mit der TSG punktemäßig gleich und teilt sich die Tabellenführung. Schaut euch dieses Spiel beim Echo im Livestream an – kommentiert von Sportreporter Henry Metz.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach
TSV Höchst
TSV HöchstTSV Höchst
15:00

Aufrufe: 017.9.2025, 15:00 Uhr
Henry MetzAutor