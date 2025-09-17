Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die TSG Steinbach empfängt den TSV Höhst zum Top-Duell der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. – Foto: Grafik: VRM/M. Zink, I. Schert
LIVESTREAM: KOL-Spitzenteams treffen sich in Steinbach
Top-Duell bei der TSG Steinbach: Der Absteiger TSV Höchst fordert am Sonntag, 15 Uhr, die ungeschlagene TSG heraus, um selbst die Tabellenspitze zu erobern +++ Live beim Echo im Stream!
Michelstadt. Besser kann ein Saisoneinstieg kaum laufen: Die TSG Steinbach steht nach sieben Spielen mit 21 Punkten in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald da und möchte auch gegen den Gruppenliga-Absteiger TSV Höchst den nächsten Heimsieg mitnehmen. Aber auch die Höchster müssen sich nicht verstecken: sechs Siege, eine Niederlage und den Blick klar auf den Wiederaufstieg gerichtet. Siegt der TSV auswärts, zieht er mit der TSG punktemäßig gleich und teilt sich die Tabellenführung. Schaut euch dieses Spiel beim Echo im Livestream an – kommentiert von Sportreporter Henry Metz.