LIVESTREAM: In Fürth steigt der Pokal-Derby-Knaller

Fürth. Das ist kein Fußballspiel wie jedes andere. Diese Partie elektrisiert eine ganze Gemeinde. Es geht um die Vorherrschaft in Fürth, wenn der FC Fürth auf den SV Fürth trifft.

Am Mittwochabend, 19 Uhr, ist es wieder soweit. Im Kreispokal-Viertelfinale fordert der Kreisoberligist FC Fürth den Gruppenligist SV Fürth. Spannung und Drama scheinen sicher, Echo Online überträgt den Kracher live und in voller Länge - kommentiert von Sportreporter Eric Hartmann, und das ist ebenfalls ein Schmankerl, Seb Kneißl, bekannt unter anderem als DAZN-Experte in der Bundesliga und Champions League.

