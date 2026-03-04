 2026-02-20T12:29:42.904Z

Livestream

LIVESTREAM: Idsteiner Kracher zum Kreisoberliga-Auftakt

TV Idstein empfängt den SV Walsdorf am Sonntag +++ Wiesbadener Kurier überträgt im Livestream

von Philipp Durillo · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Wer ist die Nummer eins im Idsteiner Fußball? Das klären der TV Idstein und der SV Walsdorf am Sonntag im direkten Duell. Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie im Livestream.
Wer ist die Nummer eins im Idsteiner Fußball? Das klären der TV Idstein und der SV Walsdorf am Sonntag im direkten Duell. Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie im Livestream. – Foto: VRM (M.Zink, I.Scherthan)

Verlinkte Inhalte

KOL Rheingau-Taunus
Walsdorf
Idstein
Oliver Schöneck
Oliver Schöneck

ZUM LIVESTREAM

Die Kreisoberliga Rheingau-Taunus meldet sich mit dem ersten vollständigen Spieltag zurück im Jahr 2026 - und wie: Gleich zum Auftakt duellieren sich zwei der drei Top-Teams, die voraussichtlich die Meisterschaft unter sich ausmachen werden. Und dazu sind sie auch noch Stadtrivalen. Auf der einen Seite der Aufsteiger TV Idstein, der mit zahlreichen jungen Spielern und mit erfrischendem Offensivfußball die Liga aufmischt. Auf der Gegenseite der ausgebuffte SV Walsdorf, dessen erfahrene Spieler schon seit Jahren im Aktivenfußball unterwegs sind und dessen Defensive mit gerade einmal neun Gegentreffern kaum zu knacken ist. Kurzum: Das Spiel zwischen dem TV Idstein und dem SV Walsdorf ist aus vielerlei Hinsicht ein echtes Kracherspiel. Und das Beste: Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie am Sonntag (15 Uhr) im Livestream, kommentiert von Sportreporter Philipp Durillo und Experte Oliver Schöneck.

ZUM LIVESTREAM

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TV Idstein
TV IdsteinIdstein
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf
15:00