LIVESTREAM: Idsteiner Kracher zum Kreisoberliga-Auftakt

Wer ist die Nummer eins im Idsteiner Fußball? Das klären der TV Idstein und der SV Walsdorf am Sonntag im direkten Duell. Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie im Livestream. – Foto: VRM (M.Zink, I.Scherthan)

Die Kreisoberliga Rheingau-Taunus meldet sich mit dem ersten vollständigen Spieltag zurück im Jahr 2026 - und wie: Gleich zum Auftakt duellieren sich zwei der drei Top-Teams, die voraussichtlich die Meisterschaft unter sich ausmachen werden. Und dazu sind sie auch noch Stadtrivalen. Auf der einen Seite der Aufsteiger TV Idstein, der mit zahlreichen jungen Spielern und mit erfrischendem Offensivfußball die Liga aufmischt. Auf der Gegenseite der ausgebuffte SV Walsdorf, dessen erfahrene Spieler schon seit Jahren im Aktivenfußball unterwegs sind und dessen Defensive mit gerade einmal neun Gegentreffern kaum zu knacken ist. Kurzum: Das Spiel zwischen dem TV Idstein und dem SV Walsdorf ist aus vielerlei Hinsicht ein echtes Kracherspiel. Und das Beste: Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie am Sonntag (15 Uhr) im Livestream, kommentiert von Sportreporter Philipp Durillo und Experte Oliver Schöneck.

