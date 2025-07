LIVESTREAM:  Hummetroth vor Hessenliga-Debüt gegen Gießen

Der SV Hummetroth steht vor seinem lang ersehnten Hessenliga-Debüt. Doch mit dem FC Gießen kommt am Samstag, 2. August, direkt ein richtiger Brocken in den Erbacher Sportpark – denn als Regionalliga-Absteiger ist der FCG naturgemäß Favorit auf die vorderen Plätze. Es heißt also: Aufstiegseuphorie gegen langjährige Oberligaerfahrung. Und damit ist alles gerichtet für ein spektakuläres Auftaktspiel – bei dem ihr live dabei sein könnt! Echo online und mittelhessen.de übertragen die Partie live im Stream (Anpfiff 17.30 Uhr). Kommentiert von Sportreporter Benedikt Palm.

ZUM LIVESTREAM