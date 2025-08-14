 2025-08-14T11:39:53.462Z

BU: Wer schnappt sich den Derbysieg? Die SG Hüffelsheim und Eintracht Bad Kreuznach sind heiß aufs Nahe-Duell.
LIVESTREAM: Hüffelsheim und Bad Kreuznach wollen Derbysieg

Erst Derbysieg, dann Jahrmarkt? In der Verbandsliga sind die SG Hüffelsheim und Eintracht Bad Kreuznach heiß aufs Nahe-Duell +++ AZ überträgt die 90 Minuten live im Stream.

Hüffelsheim. Erst ein Derby-Sieg, dann große Feier auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt? Mit diesem Wunsch gehen die SG Hüffelsheim und Eintracht Bad Kreuznach in das packende Nahe-Duell am Freitag um 19 Uhr in der Verbandsliga. Die Allgemeine Zeitung zeigt das Match live im Stream.

Florian SchlechtAutor