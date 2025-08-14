Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Livestream
Du wirst automatisch weitergeleitet...
BU: Wer schnappt sich den Derbysieg? Die SG Hüffelsheim und Eintracht Bad Kreuznach sind heiß aufs Nahe-Duell. – Foto: Grafik: VRM/M. Zink, I. Schert
LIVESTREAM: Hüffelsheim und Bad Kreuznach wollen Derbysieg
Erst Derbysieg, dann Jahrmarkt? In der Verbandsliga sind die SG Hüffelsheim und Eintracht Bad Kreuznach heiß aufs Nahe-Duell +++ AZ überträgt die 90 Minuten live im Stream.
Hüffelsheim. Erst ein Derby-Sieg, dann große Feier auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt? Mit diesem Wunsch gehen die SG Hüffelsheim und Eintracht Bad Kreuznach in das packende Nahe-Duell am Freitag um 19 Uhr in der Verbandsliga. Die Allgemeine Zeitung zeigt das Match live im Stream.