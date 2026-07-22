LIVESTREAM: Hessenpokal-Kracher zwischen Biebrich und Eddersheim

Der FV Biebrich 02 empfängt in Runde eins des Hessenpokals den FC Eddersheim. – Foto: VRM (Zink, Scherthan)

Nur einer schafft es in die zweite Runde des Hessenpokals: FV Biebrich 02 oder FC Eddersheim. Werden die Eddersheimer als Hessenligist ihrer Favoritenrolle gerecht? Oder landet der Verbandsligist aus Wiesbaden eine Überraschung? Die Entscheidung fällt am Samstag, 25. Juli, ab 15 Uhr - der Wiesbadener Kurier überträgt die Partei live im Stream. Kommentieren werden das Spiel Kurier-Sportreporter Peter Schneider und Ex-Zweitliga-Spieler Stefan Kühne, Trainer des Gruppenliga-Aufsteigers SG Germania Wiesbaden.

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