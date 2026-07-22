 2026-07-21T12:15:24.401Z

Livestream

LIVESTREAM: Hessenpokal-Kracher zwischen Biebrich und Eddersheim

FV Biebrich 02 oder FC Eddersheim? Für wen geht es im Hessenpokal in die zweite Runde? +++ Der Wiesbadener Kurier überträgt das Duell am Samstag, 25. Juli, ab 15 Uhr live

von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Der FV Biebrich 02 empfängt in Runde eins des Hessenpokals den FC Eddersheim.
Der FV Biebrich 02 empfängt in Runde eins des Hessenpokals den FC Eddersheim. – Foto: VRM (Zink, Scherthan)

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Stefan Kühne
Stefan Kühne

Nur einer schafft es in die zweite Runde des Hessenpokals: FV Biebrich 02 oder FC Eddersheim. Werden die Eddersheimer als Hessenligist ihrer Favoritenrolle gerecht? Oder landet der Verbandsligist aus Wiesbaden eine Überraschung? Die Entscheidung fällt am Samstag, 25. Juli, ab 15 Uhr - der Wiesbadener Kurier überträgt die Partei live im Stream. Kommentieren werden das Spiel Kurier-Sportreporter Peter Schneider und Ex-Zweitliga-Spieler Stefan Kühne, Trainer des Gruppenliga-Aufsteigers SG Germania Wiesbaden.

ZUM LIVESTREAM.

Sa., 25.07.2026, 15:00 Uhr
FV Biebrich
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FC Eddersheim
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15:00live