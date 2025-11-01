LIVESTREAM: Hellas Darmstadt reist mit Torhunger zum Derby

Darmstadt. Als sich die TSG 46 Darmstadt und Hellas Darmstadt das letzte Mal in einem Pflichtspiel gegenüberstanden, war das noch in der Kreisliga A. Am Sonntag treffen die beiden Vereine eine Liga höher aufeinander. Beide Teams konnten im vergangenen Spiel Achtungserfolge erzielen. Mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge – darunter ein 6:4 gegen Bickenbach oder ein 9:2 gegen Erzhausen – reist Hellas in der Fußball-Kreisoberliga zum Stadtrivalen