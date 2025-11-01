Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Darmstädter TSG empfängt Hellas Darmstadt am Sonntag zum Derby. – Foto: VRM
LIVESTREAM: Hellas Darmstadt reist mit Torhunger zum Derby
Mit einem 9:2 im Gepäck reißt Hellas Darmstadt zum Stadtderby gegen die Darmstädter TSG +++ Wir übertragen das Kreisoberliga-Duell am Sonntag live im Stream
Darmstadt. Als sich die TSG 46 Darmstadt und Hellas Darmstadt das letzte Mal in einem Pflichtspiel gegenüberstanden, war das noch in der Kreisliga A. Am Sonntag treffen die beiden Vereine eine Liga höher aufeinander. Beide Teams konnten im vergangenen Spiel Achtungserfolge erzielen. Mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge – darunter ein 6:4 gegen Bickenbach oder ein 9:2 gegen Erzhausen – reist Hellas in der Fußball-Kreisoberliga zum Stadtrivalen
Anpfiff für das Nachbarschaftsduell ist am Sonntag um 15.30 Uhr. Die VRM überträgt das Derby in voller Länge im Livestream. Kommentiert wird die Partie von Sportreporter Felix Breiner und Schayan Abarghoei.