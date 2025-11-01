 2025-10-30T14:25:35.653Z

Die Darmstädter TSG empfängt Hellas Darmstadt am Sonntag zum Derby.
Die Darmstädter TSG empfängt Hellas Darmstadt am Sonntag zum Derby. – Foto: VRM

LIVESTREAM: Hellas Darmstadt reist mit Torhunger zum Derby

Mit einem 9:2 im Gepäck reißt Hellas Darmstadt zum Stadtderby gegen die Darmstädter TSG +++ Wir übertragen das Kreisoberliga-Duell am Sonntag live im Stream

Darmstadt. Als sich die TSG 46 Darmstadt und Hellas Darmstadt das letzte Mal in einem Pflichtspiel gegenüberstanden, war das noch in der Kreisliga A. Am Sonntag treffen die beiden Vereine eine Liga höher aufeinander. Beide Teams konnten im vergangenen Spiel Achtungserfolge erzielen. Mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge – darunter ein 6:4 gegen Bickenbach oder ein 9:2 gegen Erzhausen – reist Hellas in der Fußball-Kreisoberliga zum Stadtrivalen

Morgen, 15:30 Uhr
Darmstädter TSG 1846
Darmstädter TSG 1846TSG 1846
SV Hellas Darmstadt
SV Hellas DarmstadtSV Hellas
15:30

Anpfiff für das Nachbarschaftsduell ist am Sonntag um 15.30 Uhr. Die VRM überträgt das Derby in voller Länge im Livestream. Kommentiert wird die Partie von Sportreporter Felix Breiner und Schayan Abarghoei.

Aufrufe: 01.11.2025, 10:00 Uhr
Felix Breiner Autor