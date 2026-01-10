LIVESTREAM: Hallenspektakel beim Turnier in Wiesbaden

Wiesbaden. Zeit für Hallenspektakel! Die Schiedsrichtervereinigung Wiesbaden lädt zum Turnier in die Horst-Bundschuh-Halle ein. Der große Finaltag steigt am Sonntag, los geht es mit dem ersten Zwischenrundenspiel um 10.30 Uhr. Wer es in die nächste Runde schafft, steht nach den Vorrundenspielen am Freitag und Samstag fest. Das Teilnehmerfeld ist breit gefächert, mit dem FV Biebrich, Türkischen SV Wiesbaden und SV Wiesbaden treten drei Verbandsliga-Mannschaften an. Die C-Ligisten TuS Nordenstadt II, SV 1912 Kostheim und SC Gräselberg II sind die klassenniedrigsten Teams.