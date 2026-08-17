Livestream: Gruppenliga-Kracher zwischen Kelsterbach und Offheim

Verfolgt Live im Stream den Gruppenliga-Kracher zwischen Türk Kelsterbach und dem SC Offheim. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Kelsterbach. Perfekter geht der Saisonstart nicht. Obwohl, doch. Drei Spiele, drei Siege. Was fehlt, sind drei Punkte im Spitzenduell. Der FC Türk Kelsterbach will im Spiel gegen den SC Offeim (Dienstag, 20 Uhr, hier live im Stream) die Erfolgswelle in der Gruppenliga Wiesbaden weiterreiten und im langen Kampf um den Verbandsliga-Aufstieg eine frühe Duftmarke setzen. Doch Offheim reist mit Wut an. Wer geht in dieser Partie also am Ende als Gewinner vom Platz? Finden Sie es heraus! Der Wiesbadener Kurier überträgt das Spiel live und in voller Länge . Kommentiert von Sportreporter Nicolas Richter.

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