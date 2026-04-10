LIVESTREAM: Germania will Naurod im Topspiel davonziehen Germania Wiesbaden gegen 1. FC Naurod – Topspiel in der Kreisoberliga Wiesbaden +++ Zieht die Germania weg oder kämpft der FCN um seine Aufstiegschance? +++ Sonntag, 15 Uhr, live beim Wiesbadener Kurier von Benedikt Palm/Lauris Ommert · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Die SG SG Germania Wiesbaden empfängt den 1. FC Naurod zum Topspiel der Kreisoberliga Wiesbaden. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

Wiesbaden. Knaller in der KOL Wiesbaden! Will der 1. FC Naurod seine Chancen auf den Gruppenliga-Aufstieg wahren, muss er sein Gastspiel bei Germania Wiesbaden (Sonntag, 15 Uhr) unbedingt gewinnen. Problem dabei: Die Germania und ihre 81-Tore-Prunkoffensive werden da etwas dagegen haben.