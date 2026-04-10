 2026-04-10T07:15:08.667Z

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LIVESTREAM: Germania will Naurod im Topspiel davonziehen

Germania Wiesbaden gegen 1. FC Naurod – Topspiel in der Kreisoberliga Wiesbaden +++ Zieht die Germania weg oder kämpft der FCN um seine Aufstiegschance? +++ Sonntag, 15 Uhr, live beim Wiesbadener Kurier

von Benedikt Palm/Lauris Ommert · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Die SG SG Germania Wiesbaden empfängt den 1. FC Naurod zum Topspiel der Kreisoberliga Wiesbaden.
Die SG SG Germania Wiesbaden empfängt den 1. FC Naurod zum Topspiel der Kreisoberliga Wiesbaden. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

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Daniel Pollner
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Wiesbaden. Knaller in der KOL Wiesbaden! Will der 1. FC Naurod seine Chancen auf den Gruppenliga-Aufstieg wahren, muss er sein Gastspiel bei Germania Wiesbaden (Sonntag, 15 Uhr) unbedingt gewinnen. Problem dabei: Die Germania und ihre 81-Tore-Prunkoffensive werden da etwas dagegen haben.

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SG Germania Wiesbaden
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1. FC Naurod
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15:00live

Hält das Abwehlbollwerk des FCN stand? Oder wird es durch die Germania geknackt? Finden Sie es heraus! Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie live und in voller Länge. Kommentiert von Sportreporter Lauris Ommert und Experte Daniel Pollner, Trainer des derzeitigen KOL-Tabellenführers Freie Turnerschaft Wiesbaden.

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