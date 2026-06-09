LIVESTREAM: Germania und Walsdorf im Finale um die Gruppenliga

Aufstiegsfinale zwischen Germania und Walsdorf. – Foto: VRM (Zink, Scherthan)

Kiedrich. Die Entscheidung naht: Die SG Germania Wiesbaden und der SV Walsdorf haben sich in der Relegation zur Fußball-Gruppenliga Wiesbaden in das Finale gespielt. Die Germania schaltete dabei die SG Oberliederbach in einem Last-Minute-Krimi aus (2:1), Walsdorf setzte sich nach Hin- und Rückspiel ebenfalls knapp gegen die SG Villmar/Arfurt/Aumenau durch (4:3).

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Am Dienstag, 19.30 Uhr, geht es auf dem Kunstrasenplatz in Kiedrich um alles. Wer sichert sich das begehrte Gruppenliga-Ticket? Der Wiesbadener Kurier zeigt das Spiel in voller Länge live. Kommentiert von den Kurier-Sportreportern Lauris Ommert und Peter Schneider.

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