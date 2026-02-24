Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
LIVESTREAM: Germania Ober-Roden fordert Hessen Kassel
Im Hessenpokal-Viertelfinale träumt Germania Ober-Roden von der Überraschung gegen Regionalligist Hessen Kassel +++ Die Partie am Mittwoch, 19 Uhr, gibt es beim Echo live im Stream
von Felix Christmann · Heute, 14:53 Uhr · 0 Leser
Gelingt Ober-Roden im Hessenpokal gegen Kassel das nächste Wunder? – Foto: VRM, M. Zink, I. Scherthan
Ober-Roden. Über allem steht der Traum eines Auftritts im großen DFB-Pokal. Auch für Verbandsligist Germania Ober-Roden. Drei Siege fehlen dem Club aus dem Rödermark dafür noch, der erste soll im Viertelfinale des Hessenpokals gegen Regionalligist Hessen Kassel gelingen. Das wird schwer genug für die Germania, die in der Verbandsliga bei vier Punkten Rückstand auf Platz zwei auch noch leise vom Aufstieg in die Hessenliga träumen darf und mit Gießen und Hummetroth immerhin bereits zwei Hessenligisten eliminiert hat. Am Mittwoch, ab 19 Uhr, steht nun erstmal der Kracher gegen Hessen Kassel auf dem Programm, den es live und in voller Länge bei Echo online zu sehen gibt - kommentiert von Sportreporter Felix Christmann.