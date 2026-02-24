LIVESTREAM: Germania Ober-Roden fordert Hessen Kassel

Gelingt Ober-Roden im Hessenpokal gegen Kassel das nächste Wunder? – Foto: VRM, M. Zink, I. Scherthan

Ober-Roden. Über allem steht der Traum eines Auftritts im großen DFB-Pokal. Auch für Verbandsligist Germania Ober-Roden. Drei Siege fehlen dem Club aus dem Rödermark dafür noch, der erste soll im Viertelfinale des Hessenpokals gegen Regionalligist Hessen Kassel gelingen. Das wird schwer genug für die Germania, die in der Verbandsliga bei vier Punkten Rückstand auf Platz zwei auch noch leise vom Aufstieg in die Hessenliga träumen darf und mit Gießen und Hummetroth immerhin bereits zwei Hessenligisten eliminiert hat. Am Mittwoch, ab 19 Uhr, steht nun erstmal der Kracher gegen Hessen Kassel auf dem Programm, den es live und in voller Länge bei Echo online zu sehen gibt - kommentiert von Sportreporter Felix Christmann.

