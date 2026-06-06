LIVESTREAM: Germania empfängt Oberliederbach

Wiesbaden. Es kribbelt! Am Samstag wird definitiv eine Entscheidung fallen. Ab 15 Uhr erwartet die SG Germania Wiesbaden die SG Oberliederbach. Nachdem das Hinspiel am Mittwoch torlos endete, wird dieses Rückspiel zum echten „Finale“: Der Gewinner zieht in die entscheidende Partie um den Aufstieg in die Gruppenliga ein.

Wer setzt sich am Samstag durch im Duell zwischen dem Vizemeister der Kreisoberliga Wiesbaden und dem Vizemeister der Kreisoberliga Maintaunus? Für den Verlierer ist die Saison beendet, der Sieger trifft auf den Sieger des Duells SV Walsdorf gegen SG Villmar. Der Wiesbadener Kurier überträgt die Partie zwischen der Germania und Oberliederbach live - kommentiert von Kurier-Reporter Peter Schneider und Experte Pascal Bender, der bisher den FV Delkenheim als Spielertrainer führte, ab Sommer den SV Erbenheim coacht.

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