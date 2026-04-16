LIVESTREAM: Fürther Derby unter ganz besonderen Vorzeichen

Derbyzeit im Weschnitztal: Der SV Fürth empfängt den FC Fürth. – Foto: VRM (M. Zink, I. Scherthan)

Fürth. Es ist das Highlight schlechthin im Fußballkreis Bergstraße: das Derby zwischen dem SV Fürth und dem FC Fürth. Grün-Weiß gegen Rot heißt es auch wieder am Samstag, 18. April (17 Uhr). Erst zum zweiten Mal überhaupt (das Hinspiel war die Premiere) findet das traditionsreiche Nachbarschaftsduell in der Gruppenliga statt. Die Vorzeichen könnten dabei unterschiedlicher kaum sein. Während der FC als Aufsteiger eine bärenstarke Runde spielt und sich noch Hoffnungen auf die Teilnahme an den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Verbandsliga machen darf, kämpft der SV im Tabellenkeller um den Klassenerhalt.

