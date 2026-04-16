 2026-04-15T12:16:22.084Z

Livestream

LIVESTREAM: Fürther Derby unter ganz besonderen Vorzeichen

Wenn der SV und der FC Fürth aufeinandertreffen, ist der ganze Ort auf Trab +++ Sportlich sind die Unterschiede derzeit groß +++ Das Echo zeigt das Derby am Samstag um 17 Uhr im Livestream

von Christopher Frank · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Derbyzeit im Weschnitztal: Der SV Fürth empfängt den FC Fürth.
Derbyzeit im Weschnitztal: Der SV Fürth empfängt den FC Fürth. – Foto: VRM (M. Zink, I. Scherthan)

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Fürth. Es ist das Highlight schlechthin im Fußballkreis Bergstraße: das Derby zwischen dem SV Fürth und dem FC Fürth. Grün-Weiß gegen Rot heißt es auch wieder am Samstag, 18. April (17 Uhr). Erst zum zweiten Mal überhaupt (das Hinspiel war die Premiere) findet das traditionsreiche Nachbarschaftsduell in der Gruppenliga statt. Die Vorzeichen könnten dabei unterschiedlicher kaum sein. Während der FC als Aufsteiger eine bärenstarke Runde spielt und sich noch Hoffnungen auf die Teilnahme an den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Verbandsliga machen darf, kämpft der SV im Tabellenkeller um den Klassenerhalt.

Zudem geht es um nichts anderes als um die sportliche Vormachtstellung in der nördlichsten und höchstgelegenen Gemeinde im Weschnitztal. Das Hinspiel im September des vergangenen Jahres hatte der FC mit 4:2 gewonnen. Klar, dass der gastgebende SV nun den Spieß umdrehen will. Echo Online überträgt die Begegnung in voller Länge live. Sportreporter Max Schäfer wird das Fürther Derby kommentieren.

ZUM LIVESTREAM

Sa., 18.04.2026, 17:00 Uhr
SV Fürth
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FC Fürth
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17:00