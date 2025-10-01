Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fußball Live VfR Limburg – SG Walluf – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
LIVESTREAM: Flutlicht-Duell in Limburg gegen die SG Walluf
Im Flutlicht-Duell kämpft der VfR Limburg in der Verbandsliga am Mittwoch gegen den Spitzenreiter SG Walluf um wichtige Punkte gegen den Abstieg +++ Wir übertragen ab 20 Uhr live
Limburg. Aufsteiger gegen Tabellenführer, dazu Flutlicht-Abendspiel. Das sind die Vorzeichen für das Verbandsliga-Duell zwischen dem VfR 07 Limburg und der SG Walluf am Mittwoch (20 Uhr). Die Wallufer wollen die Tabellenführung verteidigen, die Limburger müssen dringend punkten, um die Abstiegszone schleunigst zu verlassen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Ein Sieg gegen die favorisierten Rheingauer würde dabei helfen, kann gleichzeitig wegweisenden Charakter für den weiteren Saisonverlauf haben. Begleitet wird die Flutlicht-Partie von Sportreporter Lauris Ommert (Kommentator) und Experte und Ex-Verbandsliga-Coach Hicham El Mrhanni.