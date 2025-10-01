 2025-09-26T13:47:28.965Z

Fußball Live VfR Limburg – SG Walluf
Fußball Live VfR Limburg – SG Walluf – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

LIVESTREAM: Flutlicht-Duell in Limburg gegen die SG Walluf

Im Flutlicht-Duell kämpft der VfR Limburg in der Verbandsliga am Mittwoch gegen den Spitzenreiter SG Walluf um wichtige Punkte gegen den Abstieg +++ Wir übertragen ab 20 Uhr live

Limburg. Aufsteiger gegen Tabellenführer, dazu Flutlicht-Abendspiel. Das sind die Vorzeichen für das Verbandsliga-Duell zwischen dem VfR 07 Limburg und der SG Walluf am Mittwoch (20 Uhr). Die Wallufer wollen die Tabellenführung verteidigen, die Limburger müssen dringend punkten, um die Abstiegszone schleunigst zu verlassen.

ZUM LIVESTREAM!

Ein Sieg gegen die favorisierten Rheingauer würde dabei helfen, kann gleichzeitig wegweisenden Charakter für den weiteren Saisonverlauf haben. Begleitet wird die Flutlicht-Partie von Sportreporter Lauris Ommert (Kommentator) und Experte und Ex-Verbandsliga-Coach Hicham El Mrhanni.

