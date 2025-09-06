 2025-09-04T13:21:47.781Z

Der VfR Fehlheim empfängt den TSV Rot-Weiß Auerbach zum Verfolger-Derby.
Der VfR Fehlheim empfängt den TSV Rot-Weiß Auerbach zum Verfolger-Derby. – Foto: Grafik: VRM/M. Zink, I. Schert

LIVESTREAM: Fehlheim bittet Auerbach zum Verfolger-Duell

Ein Derby unter Tabellen-Nachbarn: Der VfR Fehlheim empfängt die TSV Rot-Weiß Auerbach +++ Das Verfolger-Duell der Gruppenliga Darmstadt am Sonntag, 17 Uhr, live bei uns im Stream!

Bergstraße. Die TSV Auerbach durfte sich in dieser Woche ausschließlich auf sein Training konzentrieren – ganz im Gegenteil zum VfR Fehlheim.

Am Mittwoch ging es gegen den SV Geinsheim (2:2), für den Vize-Meister der Vorsaison war es ein Auswärtsspiel mit Folgen: Nachdem Fehlheim-Verteidiger Lukas Fritsche für den Last-Minute-Ausgleich sorgte, musste er sechs Minuten später den Platz nach einer Roten Karte verlassen. Der Abwehr-Mann fehlt somit im heißen Verfolger-Derby gegen Auerbach. Wie schwer wiegt der Verlust beim VfR?

Findet es heraus! Echo online überträgt das Spiel an der Bensheimer Straße live! Anpfiff um 17 Uhr. Kommentiert von Sportreporter Nicolas Richter.

