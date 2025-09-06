LIVESTREAM: Fehlheim bittet Auerbach zum Verfolger-Duell

Bergstraße. Die TSV Auerbach durfte sich in dieser Woche ausschließlich auf sein Training konzentrieren – ganz im Gegenteil zum VfR Fehlheim.

Am Mittwoch ging es gegen den SV Geinsheim (2:2), für den Vize-Meister der Vorsaison war es ein Auswärtsspiel mit Folgen: Nachdem Fehlheim-Verteidiger Lukas Fritsche für den Last-Minute-Ausgleich sorgte, musste er sechs Minuten später den Platz nach einer Roten Karte verlassen. Der Abwehr-Mann fehlt somit im heißen Verfolger-Derby gegen Auerbach. Wie schwer wiegt der Verlust beim VfR?

