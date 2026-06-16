LIVESTREAM: Dieburg gegen SVH II um die Kreisoberliga

Der SV Hummetroth II und SV DJK Viktoria Dieburg stehen sich am Mittwochabend zum Entscheidungsspiel gegenüber. – Foto: Dirk Affeldt

Reichelsheim. Der finale Showdown steht bevor: Der SV DJK Viktoria Dieburg und der SV Hummetroth II kämpfen am Mittwoch (19 Uhr) in Reichelsheim um den letzten Startplatz in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. Das Kuriose: Beide Mannschaften trennten sich am Samstag 1:1 (0:0) und sind nach dem Dreier-Vergleich in der Relegation (beide Mannschaften gewannen jeweils 1:0 gegen die SG Bad König/Zell) nach drei Spieltagen punkt- und torgleich. Die Statuten sehen für einen solchen Fall vor: Entscheidungsspiel auf neutralem Platz, der Sieger startet in der neuen Saison in der Kreisoberliga. Das Echo überträgt im Livestream. Seid dabei! Kommentiert wird die Partie von den Sportreportern Christopher Frank und Lutz Reubold.



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