Livestream des Socca Euro Cups: Deutschland trifft auf Belgien

Senocak traf zur frühen Führung für Deutschland. – Foto: Julian Meusel

Der Socca Euro Cup, die Kleinfeld-Europameisterschaft, wird vom 20. bis 24. Mai in Tirana ausgetragen. 13 Amateurkicker, darunter aber auch Marco Cirillo, Emincan Tekin, Enes Küc und Pascal El-Nemr mit Regionalliga-Erfahrung, sind nach Albanien gereist, um Deutschland zu vertreten. Coach der offiziellen deutschen Kleinfeld-Fußball-Nationalmannschaft ist weiterhin Malte Fröhlich, der wieder die auffälligsten und vermeintlich besten Akteure aus den Kleinfeld-Ligen nominiert hat. Unterstützt wird er von Co-Trainer Malik Hadziavdic sowie Videoanalyst Justus Lemp, der das Team im Bereich Gegneranalyse und Matchvorbereitung begleitet.

Täglich steht zunächst ein Spiel auf dem Programm. Der Auftakt gegen Kosovo wurde gestern mit 4:2 erfolgreich bestritten. Heute wartet Belgien um 13 Uhr. Zum Gruppenabschluss trifft Deutschland auf Italien (Freitag, 22. Mai, 10 Uhr). Am 1. Spieltag hatte Italien Belgien mit 2:1 bezwungen.

Aus den sieben 4er-Gruppen kommen die jeweils beiden Gruppenbesten sowie die zwei besten Gruppendritten weiter. Am Samstag wird das Achtel- und Viertelfinale ausgetragen, am Sonntag folgen die abschließenden Finalspiele der Top 4. Titelverteidiger ist Polen!

Das komplette Turnier wird von der International Socca Federation auf Youtube (mit englischem Kommentar) gestreamt. Der DKFV (Deutsche Kleinfeld-Fußball-Verband) streamt auch selbst auf Twitch.