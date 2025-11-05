 2025-10-30T14:25:35.653Z

LIVESTREAM: Bringt Brensbach den TSV Höchst zum Stolpern?

Die SSV Brensbach will den Anschluss an die Tabellenspitze in der KOL Odenwald/Dieburg halten – und ausgerechnet jetzt wartet der TSV Höchst +++ Sonntag, 14.30 Uhr beim Echo

Höchst. Einsam zieht der TSV Höchst seine Kreise an der Tabellenspitze der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. Und ausgerechnet jetzt geht’s für die SSV Brensbach gegen die Übermannschaft.

Ein Sieg? Schwierig, aber nicht unmöglich. Bringen die Brensbacher den TSV zum Stolpern oder gibt es eine Klatsche vom Tabellenführer? Ihr könnt live dabei sein. Sonntag, 14.30 Uhr, live im Stream beim Darmstädter Echo. Kommentiert von Sportreporter Benedikt Palm.

