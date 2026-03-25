 2026-03-13T07:45:35.464Z

Livestream

LIVESTREAM: Abstiegsduell zwischen Marburg und Hummetroth

In der Winterpause waren die Töne groß, mittlerweile findet sich der SV Hummetroth im Abstiegskampf der Hessenliga wieder +++ Das Echo überträgt das Duell gegen den VfB Marburg live

von Hendrik Erb · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Der VfB Marburg und der SV Hummetroth stehen sich am Wochenende in der Hessenliga gegenüber.
Der VfB Marburg und der SV Hummetroth stehen sich am Wochenende in der Hessenliga gegenüber. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan

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Marburg. Die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein. Während der „millionenschwere“ SV Hummetroth in der Winterpause noch zur Aufholjagd geblasen hatte, mittlerweile aber in eine handfeste Krise gerutscht ist, hat der VfB Marburg jüngst gegen den Tabellenzweiten FC Eddersheim auf eindrucksvolle Art und Weise gewonnen. Nun treffen die beiden Clubs im sportlichen Überlebenskampf der Fußball-Hessenliga aufeinander. Das Echo überträgt den Abstiegskracher live im Stream. Kommentiert von Sportreporter Hendrik Erb.

ZUM LIVESTREAM

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Marburg
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SV Hummetroth
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15:00live