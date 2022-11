LIVESTREAM ab 14 Uhr: "Wir wollen einen Dreier"

Dreizehn Zähler bedeuten Platz Dreizehn. Endlich hat es das Team von Daniel Volbert auf einen Nichtabstiegsplatz geschafft. Das schreit nach mehr. Am Samstag um 14 Uhr treten wir in der Berlinliga beim SV Empor an. Die Mannschaft von Mario Jurcevic hält mit 24 Zählern (Tabellenplatz sechs) noch Tuchfühlung nach oben. „Wir peilen trotzdem einen Dreier an“, so BFC Abwehrspieler Baran Arslan vor dem Abschlusstraining bei bfcpreussentv im VIDEOINTERVIEW. Los gehts um 14 Uhr (Cantianstraße beim Ludwig Jahn Sportpark auf Kunstrasen). Hier geht es zum LIVETICKER , den LIVESTREAM könnt ihr auf unserem You Tube Kanal bfcpreussentv sehen.