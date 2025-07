LIVESTREAM: 1. FCA Darmstadt lädt zum Hessenpokal-Fight

Darmstadt. Wenn am Sonntag um 15 Uhr im Stadion am Gehmerweg der Ball rollt, ist Pokal-Fight garantiert: Im Erstrundenspiel des Hessenpokals trifft der 1. FCA Darmstadt auf einen alten Bekannten aus der Verbandsliga Süd. Der SV Unter-Flockenbach duellierte sich schon vor zwei Jahren mit dem FCA – und schaffte am Ende den Sprung in die Hessenliga.