Liveblog: Die DJK Ruhrtal Witten über die Saison 2026/27

Der exklusive Liveblog über die DjK Ruhrtal Witten. – Foto: Graff/Nückel/Klos/S/Zecev

Das Stockum Spiel rückt nun immer näher. Das Spiel beginnt bekanntlich um 17 Uhr, beim Einzug ins Halbfinale geht´s dann morgen weiter und man darf mindestens zwei weitere Spiele (entweder Halbfinale & Spiel um Platz 3, oder Halbfinale & Finale) bestreiten.

Die Gruppenphase ist geschafft, jetzt beginnt die K.-o.-Runde: Nach dem überzeugenden 5:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Schnee steht die DJK TuS Ruhrtal Witten im Viertelfinale der Wittener Stadtmeisterschaft. Dort wartet mit TuS Stockum (neben Bommern) der nächste Bezirksligist – und erneut geht Ruhrtal als Außenseiter in die Partie.

Die Ausgangslage in Gruppe C war am Ende eindeutig: Der SV Bommern sicherte sich mit zwei Siegen (3:2 gegen Ruhrtal, 3:1 gegen Schnee) und sechs Punkten den Gruppensieg. Ruhrtal belegte nach dem klaren Erfolg über Schnee mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 7:3 Rang zwei und zog damit ins Viertelfinale ein. Die Sportfreunde Schnee blieben ohne Punktgewinn.

Nun richtet sich der Blick auf die Eröffnungspartie der K.-o.-Phase. Am Freitag, 31. Juli, um 17 Uhr trifft die Mannschaft von Spielertrainer Mark Heinrich auf den TuS Stockum. Gegen den Bezirksligisten will Ruhrtal an die starke Leistung gegen Schnee anknüpfen und für die nächste Überraschung sorgen. Mit dem Einzug ins Viertelfinale ist das erste Etappenziel erreicht – nun wollen die Ruhrtaler zeigen, dass ihre Reise bei der Stadtmeisterschaft noch nicht beendet ist.

26. Juli 2026, 16:00 Uhr – Klarer Sieg gegen Schnee: Ruhrtal zieht ins Viertelfinale ein

Die DJK TuS Ruhrtal Witten hat das Ticket für das Viertelfinale der Wittener Stadtmeisterschaft gelöst. Gegen die Sportfreunde Schnee feierten die Ruhrtaler einen überzeugenden 5:0-Erfolg und sicherten sich damit den zweiten Platz in Gruppe C.

Den Grundstein legte Eray Özer mit dem Führungstreffer in der 19. Minute. Nur drei Minuten später erhöhte Kowarsch auf 2:0, ehe Özer in der 23. Minute seinen Doppelpack schnürte. Auch nach der Pause blieb Ruhrtal das klar bessere Team: Özer traf in der 37. Minute sogar zum dritten Mal an diesem Nachmittag, bevor Jan-Hendrik Walter in der 42. Minute den 5:0-Endstand markierte.

Durch den deutlichen Erfolg beendete Ruhrtal die Gruppenphase mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 7:3. Da der SV Bommern zuvor die Sportfreunde Schnee bereits mit 3:1 bezwungen hatte und auch das direkte Duell gegen Ruhrtal gewann, sicherte sich Bommern mit sechs Punkten den Gruppensieg. Schnee blieb punktlos. Als Gruppenzweiter steht die Mannschaft von Spielertrainer Mark Heinrich damit im Viertelfinale der Stadtmeisterschaft und darf weiter vom Pokal träumen.

26. Juli 2026, 14:50 Uhr – Auftakt gegen Bommern endet trotz Aufholjagd ohne Punkte

Zum Auftakt der Wittener Stadtmeisterschaft musste sich die DJK TuS Ruhrtal Witten dem Bezirksligisten SV Bommern mit 2:3 geschlagen geben. Dabei erwischten die Ruhrtaler den besseren Start: Eray Özer brachte seine Mannschaft bereits in der 7. Minute in Führung. Bommern drehte die Partie jedoch innerhalb weniger Minuten. Mike Kevin Kleinert (18.) und Maurice Pascal Petz (19., 28.) sorgten für eine 3:1-Führung des Favoriten. Metehan Deniz verkürzte in der 30. Minute zwar auf 2:3, doch trotz einer engagierten Schlussphase gelang Ruhrtal der Ausgleich nicht mehr.

Gegen den klassenhöheren Gegner zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Mark Heinrich vor allem in der Anfangs- und Schlussphase eine couragierte Leistung. Am Ende fehlte jedoch die letzte Konsequenz, um sich für den Aufwand zu belohnen.

24. Juli 2026, 11:40 Uhr – Rückblick auf das Spiel gegen Höntrop

Am gestrigen Abend trat die DJK Ruhrtal Witten im Vorbereitungsspiel gegen den SV Höntrop an. Die Begegnung endete nach einem intensiven Verlauf mit einem 3:3-Unentschieden. Ruhrtal ging durch Aiman Ben Naas (29.) und Emin-Talha Üstündag (36.) früh mit 2:0 in Führung. Nach der Pause kam Höntrop zurück: Oguzhan Kir (54.) und Murat Civak (67.) stellten den Ausgleich her. Ein Eigentor brachte Ruhrtal kurzzeitig ins Hintertreffen (77.), ehe Farset Kaedi in der Nachspielzeit (90.+1) den Ausgleich erzielte.

Das Spiel zeigte Licht und Schatten: eine starke erste Halbzeit, ein Rückschlag nach der Pause und am Ende doch noch Moral, die das Unentschieden rettete. Trainer Mark Heinrich dürfte mit dem Auftritt zufrieden sein, auch wenn man zwischenzeitlich das Ruder etwas aus der Hand verlor. Fest steht aber, dass die Mannschaft Kampfgeist bewiesen hat.



23. Juli 2026, 19:30 Uhr – Testspiel gegen Höntrop

Jetzt geht’s gegen Höntrop: Trainer Mark Heinrich schickt folgende Elf ins Spiel. Im Tor steht Lars Stellfeld. In der Abwehr beginnen Julian Mangerich, Lukas Julian Tomczak, Eray Özer und Leart Sabani. Das Mittelfeld bilden Mecit Asar, Emin-Talha Üstündag und Abdoufadel Sidi-Abdoulaye. Vorne setzt Heinrich auf Muhammed Mustafa Gökcen, Vedat Özel und Aiman Ben Naas.

Damit ist die erste Formation der neuen Saison klar – Ruhrtal startet mit einer Mischung aus Erfahrung und Tempo.