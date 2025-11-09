 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
RW Oberhausen will sich in der Spitzengruppe festsetzen.
RW Oberhausen will sich in der Spitzengruppe festsetzen. – Foto: Robin Bogaletzki

Live: "Zwote" gegen Lotte, WSV in Gütersloh und RWO gegen Bochum

Das sind die Spiele am Sonntag in der Regionalliga West.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
F. Düsseld. II
SC Paderborn 07 II
RW Oberhausen
Wuppertaler SV

Zum Aufsteigerduell zwischen dem Bonner SC und den Sportfreunden Siegen kommt es am Sonntag in der Regionalliga West ebenso wie zum Aufeinandertreffen zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem VfL Bochum II sowie dem FC Gütersloh und Wuppertaler SV. Außerdem empfängt die U23 von Fortuna Düsseldorf die Sportfreunde Lotte und Fortuna Köln greift im Spiel gegen die Reserve des SC Paderborn nach der Tabellenführung.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folgt dem Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga West

>>> So liefen die Spiele am Samstag

_____

Liveticker: Fortuna Köln - SC Paderborn II

Heute, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
0
0

_____

Liveticker: Bonner SC - Sportfreunde Siegen

Heute, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
0
0

_____

Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte

Heute, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
0
0

_____

Liveticker: FC Gütersloh - Wuppertaler SV

Heute, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
0
0

_____

Liveticker: RW Oberhausen - VfL Bochum II

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
0
0

_____

So geht es weiter

16. Spieltag
15.11.25 SC Paderborn 07 II - SSVg Velbert
22.11.25 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II
22.11.25 Borussia Mönchengladbach II - RW Oberhausen
22.11.25 Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf II
22.11.25 Sportfreunde Lotte - Bonner SC
22.11.25 Sportfreunde Siegen - SC Fortuna Köln
22.11.25 SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen
22.11.25 1. FC Köln II - Borussia Dortmund II
23.11.25 VfL Bochum II - FC Gütersloh

_____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 09.11.2025, 13:35 Uhr
Marcel EichholzAutor