Live: "Zwote" gegen Lotte, WSV in Gütersloh und RWO gegen Bochum

Zum Aufsteigerduell zwischen dem Bonner SC und den Sportfreunden Siegen kommt es am Sonntag in der Regionalliga West ebenso wie zum Aufeinandertreffen zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem VfL Bochum II sowie dem FC Gütersloh und Wuppertaler SV. Außerdem empfängt die U23 von Fortuna Düsseldorf die Sportfreunde Lotte und Fortuna Köln greift im Spiel gegen die Reserve des SC Paderborn nach der Tabellenführung.