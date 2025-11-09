Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
RW Oberhausen will sich in der Spitzengruppe festsetzen. – Foto: Robin Bogaletzki
Live: "Zwote" gegen Lotte, WSV in Gütersloh und RWO gegen Bochum
Das sind die Spiele am Sonntag in der Regionalliga West.
Zum Aufsteigerduell zwischen dem Bonner SC und den Sportfreunden Siegen kommt es am Sonntag in der Regionalliga West ebenso wie zum Aufeinandertreffen zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem VfL Bochum II sowie dem FC Gütersloh und Wuppertaler SV. Außerdem empfängt die U23 von Fortuna Düsseldorf die Sportfreunde Lotte und Fortuna Köln greift im Spiel gegen die Reserve des SC Paderborn nach der Tabellenführung.
