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Live: Zieht Basara im Direktduell an Zeiskam vorbei?
Topspielkracher live im Stream der AZ!
von Franziska Donauer · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Wenn der FC Basara Mainz in der Verbandsliga den TB Jahn Zeiskam empfängt, geht es um die Aufstiegsspiele. Wer setzt sich durch?
Mainz. Es kann nur einen geben: Der FC Basara Mainz und der TB Jahn Zeiskam duellieren sich in der Verbandsliga Südwest um die Teilnahme an den Aufstiegsspielen – Dritter gegen Zweiter. Mit einem Dreier würden die Japaner am direkten Konkurrenten vorbeiziehen. Sieben Siege in Serie geben Selbstvertrauen. Gelingt am Samstag (Anpfiff um 16 Uhr) der achte?