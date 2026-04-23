Live: Zieht Basara im Direktduell an Zeiskam vorbei?

Wenn der FC Basara Mainz in der Verbandsliga den TB Jahn Zeiskam empfängt, geht es um die Aufstiegsspiele. Wer setzt sich durch?

Mainz. Es kann nur einen geben: Der FC Basara Mainz und der TB Jahn Zeiskam duellieren sich in der Verbandsliga Südwest um die Teilnahme an den Aufstiegsspielen – Dritter gegen Zweiter. Mit einem Dreier würden die Japaner am direkten Konkurrenten vorbeiziehen. Sieben Siege in Serie geben Selbstvertrauen. Gelingt am Samstag (Anpfiff um 16 Uhr) der achte?

Die AZ zeigt das Spiel in voller Länge live im Stream. Kommentiert von Sportreporterin Franziska Donauer und Experte Torben Schröder.

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