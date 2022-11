LIVE: Zebras empfangen SpVgg Bayreuth 3. Liga: Im vorletzten Heimspiel dieses Jahres trifft der MSV Duisburg auf die SpVgg Bayreuth.

Zweimal 90 Minuten gibt es in diesem Jahr noch Drittliga-Fußball an der Wedau zu sehen. Den Auftakt macht das Heimspiel des MSV Duisburg gegen die SpVgg Bayreuth. Es folgen in der Englischen Woche das Gastspiel bei Erzgebirge Aue und der Jahresabschluss gegen den FC Ingolstadt in einer Woche.