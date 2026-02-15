LIVE! WSV geht unter, BVB auf Siegkurs, Unterbrechung in Paderborn

Im Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn waren die Kölner vor heimischem Publikum zunächst auf Kurs. Yannick Mausehund brachte den Ball ins Zentrum, Louis Hiepen misslang der Klärungsversuch, stattdessen schloss Youssoupha Niang zur Führung ab (32.). Lotte steckte in der Folge nicht auf und sorgten spät für den Ausgleich. Top-Torjäger Leon Demaj zeigte sich einmal mehr zuverlässig vom Elfmeterpunkt (73.). So verpasste Köln den Sprung nach oben im Tableau und bleibt stattdessen direkter Nachbar der Lotteraner.

Erstmals wurde es vor dem Kasten der Jungfohlen gefährlich. Viktor Miftarajs Kopfball war jedoch zu zentral, um Tiago Pereira Cardoso ins Schwitzen zu bringen (12.). Besser machten es die Gladbacher. Iaia Danfo drückte einen Abpraller per Kopf über die Linie (17.). Mit Fortschreiten der ersten Hälfte wurden die Gäste aktiver, rissen das Spiel an sich. Den zweiten Treffer verpasste Fritz Fleck mit seinem Abschluss neben das Tor nur knapp (42.).

Rödinghausen war zwar nicht ganz abgemeldet, ließ jedoch klare Torchancen weiter vermissen. So war wieder die Borussia an der Reihe. Danfa ließ die gesamte Hintermannschaft der Hausherren alt aussehen, umkurvte Schlussmann Dennis Gorka und schnürte den Doppelpack aus spitzem Winkel (56.). Spätestens nachdem der Flachschuss von Niklas Swider auch noch ins Tor fand, stellte sich die Frage nach dem Sieger nicht mehr wirklich (70.). Rödinghausen drängte in der Folge zumindest noch einmal auf den Anschlusstreffer, die Gäste ließen aber nichts mehr zu. So reicht es für die ersten Punkte unter der Führung von Oliver Kirch. Rödinghausen bleibt weiter unten stecken.

SV Rödinghausen – Borussia Mönchengladbach II 0:3

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Julian Schwermann, Simon Breuer, Cottrell Ezekwem, Eduard Probst, Aygün Yildirim - Trainer: Lars Fleischer

Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Divine Dillon Berko, Tyler Meiser, Veit Stange, Nico Vidic, Fritz Fleck, Niklas Swider, Josiah Uwakhonye, Yannick Michaelis, Iaia Manco Danfa - Trainer: Oliver Kirch

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop)

Tore: 0:1 Iaia Manco Danfa (17.), 0:2 Iaia Manco Danfa (56.), 0:3 Niklas Swider (70.)

Blitzstart durch Reitz und Bochumer Platzverweis ebnen Dortmunder Weg zu drei Zählern

Der BVB fackelte nicht lange. Eine maßgenaue Flanke von Arne Wessels fand den Schädel von Tony Reitz, der aus kurzer Distanz gekonnt einnickte (3.). Der VfL hielt in der Folge gut mit, verkomplizierte sich in der Folge die eigene Mission um ein Vielfaches. Der bereits verwarnte Daniel Hülsenbach ging etwas zu ungestüm in den Zweikampf und musste somit bereits in der 26. Spielminute das Feld räumen. Als daraufhin Almugera Kabar sich aus der Distanz einfach mal ein Herz nahm und Hugo Rölleke zum 2:0 überwand (36.), schien der Deckel schon fast drauf. Doch kurz vor Halbzeitpfiff keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf. Nachdem kurz zuvor Alessandro Crimaldi nur Aluminium traf (44.), sorgte Louis Köster mit seinem ersten Saisontreffer für den Anschluss (45.). Die Bochumer kamen daraufhin mutig aus den Kabinen, mussten aber den nächsten Rückschlag verarbeiten. Ayman Azhil hatte aus dem Rückraum zu viel Platz und schloss überlegt zum dritten Dortmunder Treffer ab (54.). Spätestens nachdem der BVB durch Danylo Krevsun auch noch das 4:1 nachlegte (67.), war die Messe gelesen. In Unterzahl konnten sich die Gäste nicht mehr herankämpfen und bleiben weiter unter dem Strich. Die Dortmunder halten sich unterdessen zarte Hoffnungen im Meisterschaftskampf weiter am Leben. Borussia Dortmund II – VfL Bochum II 4:1

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Elias Benkara, Almugera Kabar, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Tony Reitz, Jonas Feddersen, Arne Wessels (78. Bennedikt Wüstenhagen), Mathis Albert, Kevin Mutove - Trainer: Daniel Rios

VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Owono-Darnell Keumo, Kacper Koscierski, Dominic Volkmer, Lars Holtkamp, Vahidin Turudija, Ciwan Günes (61. Mohammed Tolba), Luis Hartwig (62. Aurel Wagbe), Alessandro Crimaldi (74. Jonathan Akaegbobi), Louis Köster (74. Semin Kojic) - Trainer: Heiko Butscher

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli

Tore: 1:0 Tony Reitz (3.), 2:0 Almugera Kabar (38.), 2:1 Louis Köster (45.), 3:1 Ayman Azhil (54.), 4:1 Danylo Krevsun (67.)

Gelb-Rot: Daniel Hülsenbusch (26./VfL Bochum II/Hülsenbusch geht zu aggressiv in den Zweikampf. Da er bereits verwarnt war, sieht er die Gelb-Rote Karte)

So geht es weiter

23. Spieltag

21.02.26 RW Oberhausen - SV Rödinghausen

21.02.26 FC Gütersloh - SSVg Velbert

21.02.26 Fortuna Düsseldorf II - SC Fortuna Köln

21.02.26 1. FC Bocholt - Bonner SC

21.02.26 Sportfreunde Lotte - SC Wiedenbrück

21.02.26 Wuppertaler SV - 1. FC Köln II

21.02.26 VfL Bochum II - FC Schalke 04 II

22.02.26 Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II

22.02.26 Sportfreunde Siegen - SC Paderborn 07 II

