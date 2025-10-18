LIVE! Wiedenbrück in Überzahl und Aufwind, Bocholt in Führung

Bei der einzigen Partie über die Länderspielpause entführte der FCG drei Auswärtspunkte aus der Home-Deluxe-Arena dank eines doppelten Julius Langfeld.

Das Spitzenspiel wollten beide Seiten mutig und mit dem Zug nach vorne bestreiten. Die erste Gelegenheit dabei entfiel auf die Schalker Gastgeber. Aus dem Gewusel nach einem langen Einwurf kam Tim-Justin Dietrich aus der Drehung zum Abschluss, zielte jedoch knapp über den Kasten (4.).

Auf der anderen Seite sahen die mitgereisten Kölner wie Rafael Garcia bei einem Konter einen Sprint über den halben Platz zog, bei seinem Abschluss aus spitzem Winkel jedoch zur Ecke geblockt wurde (15.). Der darauffolgende Eckball flog der Fortuna gewissermaßen um die Ohren. Die Knappen kombinierten sich gut nach vorne, am Ende scheiterte Gerrit Wegkamp mit einem strammen Schuss an Lennart Winkler (16.). Auch kurz darauf wurde es gefährlich, Ayman Gulasi versuchte sich am Traumtor aus 20 Metern, verfehlte das Kreuzeck aber knapp (18.).

Auch ohne Tore blieb es eine überaus ansehnliche Partie mit offenem Visier auf beiden Seiten. Auch Adrian Stanilewicz visierte von außerhalb des Strafraums den Torwinkel an und auch bei seinem Versuch fehlte nicht außerordentlich viel (20.). Bis zur Halbzeit gehörten den Schalkern aber noch die dicken Möglichkeiten. Zunächst traf Wegkamp vom Elfmeterpunkt nur den Querbalken (30.), daraufhin feuerte Paul Pöpperl infolge einer Eckballvariante den Ball aus der Distanz auf das Tor der Südstädter, doch Winkler konnte reaktionsschnell eingreifen (43.).

Nach dem Seitenwechsel dann erneut die Schalker. Köln erhielt im eigenen Strafraum keinen Zugriff. Wegkamp legt auf Gulasi, der freistehend über das Tor schoss (47.). Danach zollte das hohe Tempo seinen Tribut, vor den Strafräumen blieb es erst einmal eine Weile ruhig. Jakob Sachse meldete sich zwischenzeitlich noch einmal mit einem Abschluss, den Winkler sicher aufsammelte (60.).

Es ging in die Schlussphase und plötzlich hatten die bis dahin ruhigen Kölner die XXL-Chance auf den Lucky Punch. Luca Majetic brachte die Kugel ins Zentrum, wo Nico Thier diese mit der Brust runternahm und komplett freistehend im Sechzehner am Tor vorbeischoss (87.). Es sollte die letzte nennenswerte Chance bleiben. Schalke unterm Strich sicher die besseren Möglichkeiten, doch auch Köln beteiligte sich aktiv am Spielgeschehen. Mit dem Punktgewinn ziehen beide Klubs am FC Gütersloh vorbei.

FC Schalke 04 II – SC Fortuna Köln 0:0

FC Schalke 04 II: Luca Podlech, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth (81. Magnus Rösner), Max Lamby, Mika Khadr, Yassin Ben Balla, Paul Pöpperl (81. Andri Buzolli), Ayman Gulasi (61. Vincenzo Onofrietti), Jakob Sachse (75. Bojan Potnar), Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung (61. Edion Gashi) - Co-Trainer: Tomasz Waldoch - Trainer: Jakob Fimpel - Co-Trainer: Pierre-Michel Lasogga

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna, David Haider, Rafael Garcia, Georg Strauch, Adrian Stanilewicz (77. Kian Hekmat), Jonas Michelbrink (62. Luca Majetic), Kevin Brechmann (62. Vleron Statovci), Enzo Wirtz, Hamadi Al Ghaddioui (77. Nico Thier) - Trainer: Matthias Mink - Co-Trainer: Hamdi Dahmani

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 504

Tore: keine Tore

_____

