 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Siegen würde mit einem Dreier auf Platz eins springen.
Siegen würde mit einem Dreier auf Platz eins springen. – Foto: Marco Bader

LIVE! Wiedenbrück in Überzahl und Aufwind, Bocholt in Führung

Regionalliga West: Im Spitzenspiel konnten sich der FC Schalke 04 II und Fortuna Köln auf keinen Sieger einigen. Dafür würden die Sportfreunde Siegen mit einem Dreier wieder die Tabellenführung übernehmen.

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Dieses Spitzenspiel machte Spaß, produzierte aber keine Tore. Am Ende trennen sich der FC Schalke 04 II und Fortuna Köln ohne Tore, beide Teams hausieren vor der Samstagskonferenz mit knappem Vorsprung auf den Plätzen eins und zwei.

Die Sportfreunde Siegen könnte aus der Punkteteilung im Topspiel Profit schlagen. Mit einem Dreier würden die Krönchenstädter die Tabellenführung übernehmen, empfängt dafür RW Oberhausen, das sich spätestens seit dem Erfolg im Pokal Rot-Weiss Essen im Aufwind befinden dürfte, aber schon zuvor in der Liga sich immer besser zurechtfand. Für die SSVg Velbert steht Spiel eins nach der Freistellung von Ismail Jaroui an, es geht gegen die U23 von Borussia Dortmund.

So läuft der 12. Spieltag der Regionalliga West

_____

Gütersloh springt für eine Woche auf Platz eins

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
0
2
Abpfiff

>>> Zum Spielbericht

Bei der einzigen Partie über die Länderspielpause entführte der FCG drei Auswärtspunkte aus der Home-Deluxe-Arena dank eines doppelten Julius Langfeld.

SC Paderborn 07 II – FC Gütersloh 0:2
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm (83. Arne Zajaczek), Anton Bäuerle (63. Niklas Mohr), Luis Flörke (77. Georg Ermolaev), Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Julius Bugenhagen (77. Travis de Jong), Medin Kojic, Bennit Bröger, Marco Wörner, Stefano Marino - Trainer: Thomas Bertels
FC Gütersloh: Jarno Peters, Leo Weichert, Jannik Borgmann, Justus Henke, David Winke, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer (87. Niklas Frese), Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling, Paolo Maiella (67. Julius Langfeld) - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 1840
Tore: 0:1 Julius Langfeld (76.), 0:2 Julius Langfeld (90.+5)

_____

Kurzweiliges Spitzenspiel endet ohne Tore

Gestern, 19:30 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
0
0
Abpfiff

Das Spitzenspiel wollten beide Seiten mutig und mit dem Zug nach vorne bestreiten. Die erste Gelegenheit dabei entfiel auf die Schalker Gastgeber. Aus dem Gewusel nach einem langen Einwurf kam Tim-Justin Dietrich aus der Drehung zum Abschluss, zielte jedoch knapp über den Kasten (4.).

Auf der anderen Seite sahen die mitgereisten Kölner wie Rafael Garcia bei einem Konter einen Sprint über den halben Platz zog, bei seinem Abschluss aus spitzem Winkel jedoch zur Ecke geblockt wurde (15.). Der darauffolgende Eckball flog der Fortuna gewissermaßen um die Ohren. Die Knappen kombinierten sich gut nach vorne, am Ende scheiterte Gerrit Wegkamp mit einem strammen Schuss an Lennart Winkler (16.). Auch kurz darauf wurde es gefährlich, Ayman Gulasi versuchte sich am Traumtor aus 20 Metern, verfehlte das Kreuzeck aber knapp (18.).

Auch ohne Tore blieb es eine überaus ansehnliche Partie mit offenem Visier auf beiden Seiten. Auch Adrian Stanilewicz visierte von außerhalb des Strafraums den Torwinkel an und auch bei seinem Versuch fehlte nicht außerordentlich viel (20.). Bis zur Halbzeit gehörten den Schalkern aber noch die dicken Möglichkeiten. Zunächst traf Wegkamp vom Elfmeterpunkt nur den Querbalken (30.), daraufhin feuerte Paul Pöpperl infolge einer Eckballvariante den Ball aus der Distanz auf das Tor der Südstädter, doch Winkler konnte reaktionsschnell eingreifen (43.).

Nach dem Seitenwechsel dann erneut die Schalker. Köln erhielt im eigenen Strafraum keinen Zugriff. Wegkamp legt auf Gulasi, der freistehend über das Tor schoss (47.). Danach zollte das hohe Tempo seinen Tribut, vor den Strafräumen blieb es erst einmal eine Weile ruhig. Jakob Sachse meldete sich zwischenzeitlich noch einmal mit einem Abschluss, den Winkler sicher aufsammelte (60.).

Es ging in die Schlussphase und plötzlich hatten die bis dahin ruhigen Kölner die XXL-Chance auf den Lucky Punch. Luca Majetic brachte die Kugel ins Zentrum, wo Nico Thier diese mit der Brust runternahm und komplett freistehend im Sechzehner am Tor vorbeischoss (87.). Es sollte die letzte nennenswerte Chance bleiben. Schalke unterm Strich sicher die besseren Möglichkeiten, doch auch Köln beteiligte sich aktiv am Spielgeschehen. Mit dem Punktgewinn ziehen beide Klubs am FC Gütersloh vorbei.

FC Schalke 04 II – SC Fortuna Köln 0:0
FC Schalke 04 II: Luca Podlech, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth (81. Magnus Rösner), Max Lamby, Mika Khadr, Yassin Ben Balla, Paul Pöpperl (81. Andri Buzolli), Ayman Gulasi (61. Vincenzo Onofrietti), Jakob Sachse (75. Bojan Potnar), Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung (61. Edion Gashi) - Co-Trainer: Tomasz Waldoch - Trainer: Jakob Fimpel - Co-Trainer: Pierre-Michel Lasogga
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna, David Haider, Rafael Garcia, Georg Strauch, Adrian Stanilewicz (77. Kian Hekmat), Jonas Michelbrink (62. Luca Majetic), Kevin Brechmann (62. Vleron Statovci), Enzo Wirtz, Hamadi Al Ghaddioui (77. Nico Thier) - Trainer: Matthias Mink - Co-Trainer: Hamdi Dahmani
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 504
Tore: keine Tore

_____

Liveticker: Borussia Dortmund U23 - SSVg Velbert

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
5
0

_____

Liveticker: SV Rödinghausen - 1. FC Bocholt

Heute, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
1
1

_____

Liveticker: Sportfreunde Lotte - Borussia Mönchengladbach U23

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
0
0

_____

Liveticker: Sportfreunde Siegen - RW Oberhausen

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
0
1

_____

Liveticker: SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf U23

Heute, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
2
2

_____

Liveticker: 1. FC Köln U21 - Bonner SC

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
15:30

_____

Liveticker: Wuppertaler SV - VfL Bochum U21

Heute, 18:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
18:00live

_____

So geht es am kommenden Spieltag weiter

13. Spieltag
25.10.25 1. FC Bocholt - VfL Bochum II
25.10.25 Borussia Mönchengladbach II - Wuppertaler SV
25.10.25 SSVg Velbert - FC Schalke 04 II
25.10.25 SC Fortuna Köln - 1. FC Köln II
25.10.25 Bonner SC - SC Wiedenbrück
25.10.25 Fortuna Düsseldorf II - SC Paderborn 07 II
25.10.25 RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte
25.10.25 SV Rödinghausen - Borussia Dortmund II
26.10.25 FC Gütersloh - Sportfreunde Siegen

Aufrufe: 018.10.2025, 12:05 Uhr
Markus BeckerAutor