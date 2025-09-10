LIVE! Wie vor 13 Tagen: Biemenhorst schwimmt in der Grotenburg

Vor nicht einmal zwei Wochen traf der SV Biemenhorst zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte auf den KFC Uerdingen. An den Gastauftritt in der Grotenburg wird sich die Elf von Daniel Beine sicherlich eher ungern zurückerinnern. Am Ende stand damals ein deftiges 6:1 zugunsten des ehemaligen Bundesligaklubs. Mit beidseitig mehr Erfahrung auf dem Buckel könnte es nun ein ganz anderes Spiel werden.

Zumal es für den KFC im Ligabetrieb noch nicht so gut wie erhofft vonstatten geht. Tatsächlich war der Kantersieg gegen Biemenhorst das einzige große Erfolgserlebnis - gar sogar der einzige Sieg aus den ersten vier Spielen. Am vergangenen Wochenende setzte es nämlich durchaus überraschend gegen Schlusslicht FC Büderich eine 1:4-Niederlage. Die gewünschte Initialzündung, die der Sieg gegen Biemenhorst eigentlich sein sollte, blieb deshalb noch aus. Es ist mit Spannung abzuwarten, ob die Krefelder auch einen ähnlich dominanten Spielvortrag wie im ersten Aufeinandertreffen abliefern können.

Mindestens zwei Dinge spielten den Uerdingern damals aber noch besonders in die Karten. Einerseits die erschreckende Standardschwäche des SVB – drei der sechs Treffer fielen nach Eckbällen. Eine wesentliche Rolle spielte aber auch die frühe rote Karte für Abwehrmann Luca Ridder, der einen vom KFC-Anhang aufs Feld geworfenen Becher, noch weiter auf das Spielfeld schmiss. In der Folge war es beinahe nur ein Spiel auf ein Tor, besonders Noah Tomson präsentierte sich auf Seiten der Uerdinger als Aktivposten und belohnte sich final mit drei Treffern.