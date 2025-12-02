Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Holger Seitz und die kleinen Bayern erwarten am heutigen Dienstagabend den Tabellenführer im Grünwalder Stadion. – Foto: Paul Hofer
LIVE: Wie schlägt sich der FC Bayern II gegen den Spitzenreiter?
Nach der Niederlage bei Schlusslicht Schwaben Augsburg kommt heute ein anderes Kaliber auf den FC Bayern II zu. Mit der Club-Reserve reist der Tabellenführer nach München. Wir berichten im Live-Ticker.