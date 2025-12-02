 2025-11-28T07:03:18.113Z

Holger Seitz und die kleinen Bayern erwarten am heutigen Dienstagabend den Tabellenführer im Grünwalder Stadion.
Holger Seitz und die kleinen Bayern erwarten am heutigen Dienstagabend den Tabellenführer im Grünwalder Stadion. – Foto: Paul Hofer

LIVE: Wie schlägt sich der FC Bayern II gegen den Spitzenreiter?

13. Spieltag der Regionalliga Bayern

Nach der Niederlage bei Schlusslicht Schwaben Augsburg kommt heute ein anderes Kaliber auf den FC Bayern II zu. Mit der Club-Reserve reist der Tabellenführer nach München. Wir berichten im Live-Ticker.

