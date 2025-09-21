 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Die SG Massen (in Grün) wird ihrem Favoritenstatus in der Bezirksliga 8 bislang gerecht.
Die SG Massen (in Grün) wird ihrem Favoritenstatus in der Bezirksliga 8 bislang gerecht. – Foto: Matthias Keil

LIVE: Wem gelingt der Traumstart mit dem 7. Sieg im 7. Spiel?

FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball.

Verlinkte Inhalte

BZL Westfalen St. 7
BZL Westfalen St 8
BZL Westfalen St 10
BZL Westfalen St 12
TuS Wiescherhöfen

Sechs Mannschaften gingen in der noch jungen Spielzeit 2025/26 bislang immer als Sieger vom Platz.

Fünf sind am heutigen Sonntag im Einsatz. FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei, ob Sieg Nr. 7 gelingt.

SC Münster 08 | Bezirksliga 12 | Bilanz 6-0-0 | Tore 28:4

Heute, 15:00 Uhr
Borghorster FC
Borghorster FCBorghorster FC
SC Münster 08
SC Münster 08SC Münster 08
15:00live

TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7 | Bilanz 6-0-0 | Tore 27:4

Heute, 15:00 Uhr
TuS SG Oestinghausen
TuS SG OestinghausenTuS SG Oestinghausen
SuS Cappel
SuS CappelSuS Cappel
15:00live

SG Massen | Bezirksliga 8 | Bilanz 6-0-0 | Tore 22:6

Heute, 15:30 Uhr
SG Massen
SG MassenSG Massen
TuS Wiescherhöfen
TuS WiescherhöfenTuS Wiescherhöfen
15:30live

TuS Freckenhorst | Bezirksliga 7 | Bilanz 6-0-0 | Tore 16:4

Heute, 15:15 Uhr
SpVgg Oelde 90
SpVgg Oelde 90SpVg Oelde
TuS Freckenhorst
TuS FreckenhorstFreckenhorst
15:15live

SV Westrich | Bezirksliga 10 | Bilanz 6-0-0 | Tore 16:4

Heute, 15:15 Uhr
Spvg Blau-Gelb Schwerin
Spvg Blau-Gelb SchwerinBG Schwerin
SV Westrich
SV WestrichSV Westrich
15:15live

SF Merfeld | Bezirksliga 11 | Bilanz 6-0-0 | Tore 19:3

(Hinweis: Heute nicht im Einsatz.)

Aufrufe: 021.9.2025, 10:15 Uhr
redAutor