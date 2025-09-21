LIVE: Wem gelingt der Traumstart mit dem 7. Sieg im 7. Spiel?

Sechs Mannschaften gingen in der noch jungen Spielzeit 2025/26 bislang immer als Sieger vom Platz.
Fünf sind am heutigen Sonntag im Einsatz. FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei, ob Sieg Nr. 7 gelingt.
SC Münster 08 | Bezirksliga 12 | Bilanz 6-0-0 | Tore 28:4
TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7 | Bilanz 6-0-0 | Tore 27:4
SG Massen | Bezirksliga 8 | Bilanz 6-0-0 | Tore 22:6
TuS Freckenhorst | Bezirksliga 7 | Bilanz 6-0-0 | Tore 16:4
SV Westrich | Bezirksliga 10 | Bilanz 6-0-0 | Tore 16:4
SF Merfeld | Bezirksliga 11 | Bilanz 6-0-0 | Tore 19:3
(Hinweis: Heute nicht im Einsatz.)