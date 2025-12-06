LIVE! Weiter keine Tore im Topspiel, FCG mit den besseren Chancen

RWO mit neuem Gesicht

Klar ist, dass RWO seit der 0:2-Niederlage im Hinspiel gegen Gütersloh als Mannschaft einige Entwicklungsschritte durchgenommen hat. Auch personell hat sich seitdem an so mancher Stelle einiges getan. Der zuletzt nicht mehr zu bändigende Seok-Ju Hong stand damals noch gar nicht im Kader. In Sachen offensiver Durchschlagskraft und Naivität im Verhalten gegen den Ball hat das Team von Sebastian Gunkel in der Zwischenzeit einiges dazugelernt, seit mittlerweile zehn Pflichtspielen setzte es keine Niederlage mehr.

Der Ausgang vom erneuten Treffen mit Gütersloh kann infolgedessen auch noch einmal aufzeigen, dass die alten Wehen vom miserablen Saisonstart verflogen sind. Die Tabellenspitze ist vor der Winterpause jedoch nicht mehr zu erreichen, weil Fortuna Köln sein Spiel am Freitag gegen den Wuppertaler SV (3:0) erfolgreich gestaltete.

Gütersloh musste unter der Woche ins Elfmeterschießen

Auch Gütersloh selbst ist weit oben dabei, befindet sich in Schlagdistanz zu RWO. Die Ostwestfalen halten sich über den gesamten Saisonverlauf zuverlässig unter den Top-Teams, der finale Durchbruch wollte dabei aber einfach nicht gelingen. Zu häufig reihten sich biedere Leistungen an zuvor überzeugende Auftritte an. Dem Team von Julian Hesse wird zudem nicht unbedingt in die Karten spielen, dass unter der Woche im Landespokal gegen die SG Wattenscheid eine Entscheidung erst im Elfmeterschießen herwollte. Vor heimischen Publikum muss der FCG also noch einmal alle Kräfte mobilisieren, danach können die beiden Teams über die Feiertage noch einmal durchschnaufen.